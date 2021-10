Ce intervenţie estetică şi-a făcut Lili Sandu la 42 de ani: „Am fost în vizită la clinică…”

Lili Sandu este în culmea fericirii de când a adus pe lume primul său copil. Deşi rolul de mămică îi ocupă cea mai mare parte din timp, vedeta nu îşi neglijează micile plăceri. Recent, artista a trecut pragul unei clinici de înfrumuseţare pentru câteva retuşuri.

Lili Sandu și modelul Silviu Țolu au devenit părinți în urmă cu un an. Vestea a fost una care i-a luat pe cei doi prin surprindere având în vedere faptul că medicii nu i-au dat prea multe şanse. În prezent formează unul dintre cele mai solide cupluri şi se bucură de tot ce viaţa le oferă.

Aşa cum era de aşteptat, sarcina a avut câteva efecte asupra corpului artistei, motiv pentru care Lili Sandu a decis că este timpul să se lase pe mâinile medicilor esteticieni.

Astfel, frumoasa vedetă le-a povestit fanilor săi pe reţelele de socializare faptul că este vorba de câteva proceduri la nivelul feței. Deşi mărturiseşte că aceste intervenţii sunt bine venite, în acelaşi timp şatena a explicat că nu îşi doreşte să devină de nerecunoscut.

„Sunt full time mamă, cam asta se întâmpla cu mine în această perioadă, daaar asta nu înseamnă că renunț să mai am grijă de mine ca femeie. Am fost în vizită la clinică pentru un tratament facial și am stabilit cu doctorul un plan pentru următoarea perioadă de mici retușuri estetice la nivelul feței (sunt All IN pentru mici îmbunătățiri, nu schimbări totale de nu ne mai recunoaștem 🤪)”, le-a mărturisit Lili Sandu internauților.

Ce i-au transmis fanii

Comentariile nu au întârziat să apară. Fanii artistei au încurajat-o şi i-au transmis că nu are nevoie de nicio îmbunătăţire.

„Eu cred că nu ai nevoie de retușuri… ești frumoasă și femeile ar trebui să accepte că mai trece și timpul și nu trebuie să fugă repede la specialiști pentru orice rid”/ „Felicitări pentru asumare! Este firesc să ai grijă de tine, la fel cum este firesc să beneficiezi de tratamentele minim invazive care ajută la păstrarea tonusului”/ „Tu știi ce este mai bine pentru tine. Oricum ești o femeie frumoasă”/ „Sincer…așa spun toate la început și ulterior nici ele însele nu se mai recunosc, de prieteni/cunoscuți ce să mai vorbim!😑 cred că ești una dintre cele mai frumoase femei din România, sper să rămâi așa!'”, sunt câteva dintre comentariile lăsate de fani.

Sursă foto: Instagram