Lili Sandu nu a primit un rol în serialul „Clanul”. Jojo a fost aleasă în detrimentul ei: „Am plâns puțin”

Lili Sandu nu a reușit să obțină rolul pe care și-l dorea în serialul „Clanul”. Actrița a dat probe pentru a o interpreta pe Magda, soția lui Bebe Măcelaru. Într-un final, Jojo a primit rolul. Ce declarații a făcut Lili.

Lili Sandu (43 de ani) a ales să se retragă o perioadă din lumina reflectoarelor și să se preocupe de viața de familie. În trecut, aceasta a făcut parte din mai multe proiecte și telenovele, printre care „Numai iubirea” și „Păcatul Evei”. Acum, Lili s-a întors în televiziune, unde prezintă emisiunea „Vorbește Lumea”, alături de Bogdan Ciudoiu și Shurubel.

Vedeta a vrut, însă, un rol în serialul „Clanul”, de pe Pro TV. A dat casting pentru a o interpreta pe Magda, însă, Lili nu a reușit să treacă probele. A fost refuzată în detrimentul Cătălinei Grama.

Ce reacție a avut la aflarea veștii

Actrița a recunoscut că și-a dorit să obțină acel rol, iar când a aflat că nu a trecut probele, a plâns de supărare. Însă, se bucură pentru Cătălina care interpretează excepțional rolul, spune ea.

„Că ai amintit de castingul pentru Clanul, aș vrea să vă fac o dezvăluire, ca să știți cum a stat treaba și să vă bucurați că sunt aici cu voi acum. Încă din fașă știam de acest proiect pentru că am fost invitată, la rândul meu, să dau casting pentru Magda.

Mi-a plăcut extrem de mult cum a fost scris și întâmplarea frumoasă a făcut că am ajuns pe lista scurtă. Adică, am avut audiție după care call back și lista scurtă a fost între mine și Cătălina.

Ideea este că, vă spun sincer, dacă ar fi fost oricine altcineva în afară de Cătălina, m-aș fi supărat foarte tare. Oricum, am plâns un pic, pentru că mi-am dorit foarte mult acest rol. Dar Cătălina face un rol admirabil”, a declarat Lili Sandu, pentru Viva!

Ce mesaj i-a transmis Jojo

Jojo, sau Cătălina Grama pe numele său real, i-a transmis acesteia că se descurcă foarte bine la cârma emisiunii „Vorbește Lumea” și că înțelege perfect sentimentul de a fi refuzată în urma unui casting, pentru că a trecut și ea de multe ori prin asta.

„Mulțumesc mult. Și eu am trecut prin atâtea casting-uri la care nu am fost aleasă. E grea viața de actor. Lili are dreptate.Asta i s-a părut și lui Achim ciudat, când ești atât de bun la o probă, de ce nu ești?! Ți se potrivește foarte bine rolul aici”, a declarat Jojo, potrivit sursei citate.