Lindsay Lohan a devenit pentru prima oară mamă la aproape 40 de ani: „Cu adevărat binecuvântați”

Veste bună pentru fanii vedetelor de la Hollywood! Una dintre marile actrițe de peste Ocean a devenit pentru prima oară mamă, anunțul fiind făcut în presa străină. Celebritatea de talie internațională s-a măritat cu un bancher, apoi și-a schimbat domiciliul, mutându-se în Dubai cu alesul inimii sale.

Lindsay Lohan, în vârstă de 37 de ani, a devenit mamă pentru prima dată. Celebra actriță de talie internațională a adus pe lume un băiețel perfect sănătos, pe care l-a numit Luai. Vedeta de la Hollywood este căsătorită cu un director de bancă, din aprilie anul trecut. A renunțat la lumina reflectoarelor pentru o perioadă și s-a mutat în Dubai alături de alesul inimii ei. Tot în Emiratele Arabe, Lindsay vrea să-și crească și fiul. Cunoscuta actriță a anunțat că este însărcinată, în luna martie a acestui an, în cadrul unui interviu oferit pentru presa din străinătate. Tatăl actriței a transmis un mesaj emoționant: „Cu adevărat binecuvântați”.

Cine este Lindsay Lohan

Lindsay Lohan este actriță, cântăreață, fotomodel și producătoare americană. Se bucură de un succes imens pe micile ecrane din toată lumea, datorită producțiilor uriașe în care și-a făcut apariția. Ea și-a început cariera în showbiz la o vârstă fragedă, fiind model pentru o revistă de copii și pentru câteva reclame. La vârsta de 10 ani, vedeta internațională a jucat în serialul Another World. La 11 ani, a jucat în primul ei film, un remake al The Parent Trap, interpretându-le pe cele 2 surori gemene.

Apoi, Lohan a devenit cunoscută la nivel internațional și datorită rolurilor principale din filmele: Freaky Friday, Confessions of a Teenage Drama Queen, Mean Girls și Herbie: Fully Loaded. A mai avut roluri în filmele Bobby și A Prairie Home Companion În 2004, Lindsay și-a lansat albumul de debut Speak de pe care se desprind single-urile „Rumors”,”Over” și „First”. Lohan și-a lansat cel de-al doilea album A Little More Personal (Raw), în 2005, pe 6 decembrie. Viața ei privată a ținut mereu prima pagină a tabloidelor din toată lumea.

Cariera ei a fost pe val, cunoscând succesul la nivel internațional. Au existat producții foarte reușite, care i-au adus bani frumoși vedetei, dar și unele mai puțin reușite. Ultimul proiect la care a lucrat, fiind co-producătoare, este filmul Inconceivable, produs în 2014.