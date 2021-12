După ce CANCAN.RO a oferit în exclusivitate detalii legate de despărţirea fulgerătoare de „iubi-Irina”, Liviu Dragnea a decis să facă lumină prin intermediul reţelelor de socilizare. Iată ce a spus fostul lider PSD despre ruptura care l-a făcut să plece în Teleorman, departe de agitaţia din Capitală.

Zilele acestea au fost se pare, destul de grele pentru Liviu Dragnea, dar şi pentru Irina Tănase. Amintim faptul că tânăra a fost surprinsă de paparazzii CANCAN.RO, tristă şi abătută, în compania unei prietene care a încercat să îi mai ridice moralul cu o sesiune de shopping.

În ceea ce îl priveşte pe Liviu Dragnea, fostul lider al PSD a dorit să aibă parte de puţină linişte în sânul familiei, după cum a declarat chiar el, într-un mesaj pe reţelele de socializare. Liviu Dragnea nu a confirmat despărţirea, însă nu a dorit să dea prea multe detalii despre ceea ce se întâmplă în viaţa sa personală.

Pe lângă lămuririle pe care a ţinut să le facă, acesta a trimis o „săgeată” şi către conducătorii ţării care, după părerea sa, „încearcă să ascundă problemele românilor”.

„Pentru a pune capăt tuturor speculațiilor și poveștilor cu iz telenovelistic pe care le vedem în aceste zile și care, pentru unii, par mai interesante chiar decât situația dezastruoasă în care se află țara, voi face două precizări:

1. Viața personală a oricui ar trebui să rămână privată. Din respect pentru familia mea și pentru românii care au probleme serioase în aceste vremuri, nu mă voi apuca să îmi comentez relațiile și alegerile personale. Nu mă caracterizează, n-am făcut-o niciodată și nu o să încep acum. Există schimbări în viața fiecăruia și există decizii. Ce pot garanta este că eu îmi asum întotdeauna deciziile luate, așa cum am făcut-o și în viața politică. Știu bine ce fac și de ce și întotdeauna iau decizii spre mai bine.

2. Ziua de Sfântul Nicolae mi-am petrecut-o împreună cu copiii mei, iar astăzi am lucrat la partid alături de Codrin Ștefănescu. Orice altă «știre» e o prostie. Înțeleg nevoia de a acoperi știrile cu adevărat importante din viața politică actuală cu «senzațional» și cancan, însă asta e doar o perdea de fum. Subiectele și problemele românilor sunt altele și ele nu pot fi ascunse, oricât s-ar chinui marionetele aflate acum la cârma țării”, a transmis Liviu Dragnea pe pagina sa de Facebook.

Ce spune Codrin Ștefănescu despre separarea dintre Liviu Dragnea şi „iubi-Irina”

Codrin Ștefănescu e prietenul lui Liviu Dragnea de mult timp, și nu doar pe linie politică. Zilnic se văd cei doi, iar sfaturile vin și dintr-o parte, și din cealaltă. După ce CANCAN.RO a făcut dezvăluirea, Codrin Ștefănescu avea să puncteze pe tema aprinsului subiect.

Mai ales că s-ar fi auzit că tocmai el ar fi fost cel care l-a ”atenționat” pe Liviu Dragnea. ”În viața mea nu m-am băgat în relația personală a unor oameni. Mai ales la prieteni! Niciodată! Că s-a scris de mine, de o grămadă de combinații pe care le-am avut, de femei, de manechine…

Unele au fost reale, unele nu au fost, eu nu am spus absolut nimic. Dar niciodată nu m-am băgat în viața mea într-o chestie internă. Dimpotrivă, am încercat tot timpul să repar. Să fiu un prieten de bază, care să fie tot timpul calm. Și mintea limpede. Să-i calmeze pe oameni. Le spun, mai vorbiți odată, mai analizați situația. Sub nicio formă nu sunt eu unul dintre cei care să mă bag în relația unor prieteni foarte buni”, a spus președintele partidului Alianța Pentru Patrie.

”Dacă există problema asta, e una personală. Ei și-o vor rezolva!”

Politicianul a spus că nu a auzit de o despărțire, dar, dacă într-adevăr așa ar fi, atunci problema poate fi rezolvată doar de Liviu Dragnea și de Irina. ”Eu țin și la Liviu, pentru că este prietenul meu, țin și la Irina, pentru că s-a dovedit a fi o femeie luptătoare timp de doi ani și două luni cât a fost el închis, o femeie care a ieșit în presă, a vorbit cu subiect și predicat, care a fost foarte fermă în chestiile astea.

Amândoi sunt prietenii mei și cu asta am închis orice fel de subiect. Dacă au o problemă între ei, e o problemă pe care și-o rezolvă ei! Nu voi și nu noi! Nu mă bag în relațiile personale ale prietenilor mei! Iar eu, personal, nu știu de această problemă, nu știu că există. Dacă e această problemă, e una strict personală. E a lor, ei și-o vor rezolva.

Habar n-am! Eu lucrez cu Liviu în fiecare zi. Avem întâlniri cu partidul, cu alea, cu nu știu ce… Dar lucrul ăsta nu l-am vorbit. Ea a demonstrat că este o femeie care știe să lupte pentru bărbatul ei”, a încheiat Codrin Ștefănescu.

