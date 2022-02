Liviu, fair-play total după remiza albă de la Mioveni: „Nu meritam mai mult!”

Revelația Ligii 1, FC Voluntari, a dezamăgit total astăzi la Mioveni în disputa cu echipa lui Alexandru Pelici, partida încheindu-se cu scorul de 0-0. Trupa lui Liviu Ciobotariu a reușit contraperformanța de a nu trimite niciun șut pe spațiul porții adverse în 90 de minute de joc.

„Nu meritam mai mult. Un rezultat care, să spun așa, îl pun la pozitiv pentru că nu am primit gol și că am rămas neînvinși după acest meci. Dar jocul nu m-a mulțumit, sincer. Nu știu dacă ne-am creat două situații de a marca. Sunt nemulțumit de joc, însă faptul că nu am primit gol și am scos un punct în deplasare sunt lucruri pozitive. N-am fost inspirați nici la ultima pasă, am încercat să jucăm mult în spatele apărării adverse, ceea ce este greșit, pentru că au apărare masivă. N-am avut foarte multe șanse, trebuia să jucăm mai mult între linii și să avem mobilitate. Nu am găsit culoarele spre poartă”, a declarat Liviu Ciobotariu, antrenorul principal al formației FC Voluntari.

În urma acestui rezultat, ilfovenii și-au consolidat locul 3 în campionat cu 42 de puncte. De partea cealaltă CS Mioveni se află pe locul 11 cu 26 de puncte.

Program etapa 24 Liga 1

CS Mioveni – FC Voluntari 0-0

Gaz Metan Mediaș – Rapid 1-1

Sâmbătă, 5 februarie

ora 13.30 UTA Arad – Sepsi OSK Sf. Gheorghe

ora 16.00 Farul Constanța – Chindia Târgoviște

ora 21.00 Universitatea Craiova – CFR Cluj

Duminică, 6 februarie

ora 14.30 FC Argeș – Academica Clinceni

ora 19.55 FCSB – „U” Craiova 1948

Luni, 7 februarie

ora 19.55 FC Botoșani – Dinamo

Clasament Liga 1

1 CFR Cluj 23 19 2 2 36-12 59

2 FCSB 23 15 6 2 44-20 51

3 FC Voluntari 24 12 6 6 28-21 42

4 FC Botoșani 23 9 11 3 23-20 38

5 Universitatea Craiova 23 10 5 8 38-26 35

6 Farul Constanța 22 10 5 7 26-15 35

7 Rapid 24 8 10 6 28-24 34

8 FC Argeș 23 9 4 10 20-20 31

9 Sepsi OSK 23 6 11 6 24-20 29

10 UTA Arad 23 6 10 7 18-17 28

11 CS Mioveni 24 6 8 9 16-28 26

12 Chindia Târgoviște 23 5 9 9 14-16 24

13 Gaz Metan Mediaș 24 6 6 12 20-29 24

14 „U” Craiova 1948 23 5 7 11 18-24 22

15 Dinamo 23 3 3 17 16-48 12

16 Academica Clinceni 22 2 5 15 15-41 11