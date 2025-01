Liviu Guță, evacuat din vila în care a locuit mai bine de un deceniu. Manelistul se confruntă cu mari probleme financiare!

Necazurile nu se opresc pentru Liviu Guță. Manelistul a pierdut și ultima încercare de a-și recupera vila în care a locuit timp de 11 ani. Imobilul se află în cartierul Green City, cel mai mare proiect imobiliar din sudul Capitalei și a fost evaluată la 89.000 de euro.

Liviu Guță a fost evacuat în urmă cu doi ani din vila în care a locuit 11 ani – aflată în cartierul Green City – comuna 1 Decembrie, la solicitarea sociețății Blue Spot SRL, membră a grupului de firme Hoshen Holdings. După intrarea în faliment a firmei Hoshen Holdings, Firma Blue Spot SRL a cumpărat la licitație 272 de case. Tranzacțiile au avut loc în anul 2018, iar printre casele licitate s-a aflat și cea a lui Liviu Guță.

Liviu Guță s-a mutat în Green City – ceea ce se voia a fi cel mai mare proiect imobiliar din sudul Capitalei – în anul 2012, iar casa în care locuia a valorat 89.000 de euro – bani pe care ar fi trebuit să îi achite în rate direct la dezvoltator. Mai exact, manelistul avea de achitat lunar 1.089 euro, până cel târziu data de 31 decembrie 2022. Potrivit Fanatik.ro, artistul s-a mutat în vilă pe baza unui antecontract încheiat în noiembrie 2012 și urma să devină proprietar în acte abia după plata ultimei rate lunare.

În anul 2016, firma compania Green City Construct a intrat în insolvență. Între lichidatorul judiciar și locatar s-a încheiat un proces verbal prin care se recunosc toate plățile efectuate până la data respectivă. În anul 2018, vila manelistului a intrat în lotul celor 272 de vile cumpărate de Blue Spot, toate imobilele fiind libere de contract sau nu se aflau în litigiu. Dan Capatos îl atacă puternic pe manelistul Liviu Guță: „Făceai pușcărie ca un prost ce ești”

În cazul lui Liviu Guță, promisiunea de vânzare-cumpărare pe care a încheiat-o cu dezvoltatorul imobiliar nu a avut nicio valoare, societatea având dreptul să își înscrie dreptul de proprietate. Ei bine, în decembrie 2022, noul proprietar a constatat că Liviu Guță nu și-a respectat promisiunea de a achita integral imobilul, iar manelistul a fost notificat să părăsească locuința. Cântărețul a refuzat să elibereze casa, motiv pentru care firma Blue Spot l-a dat în judecată. Societatea a avut câștig de cauza, iar instanța a dispus evacuarea manelistului din vila sa.

În urmă cu o săptămână, vineri, 10 ianuarie 2025, Tribunalul București a anulat contestația de anulare depusă de Liviu Guță, împotriva unei decizii de evacuare emisă în anul 2023. Contestația a fost respinsă deoarece manelistul nu a achitat taxa de timbru. Ei bine, în anul 2022, la scurt timp după ce și-a pierdut o parte din avere, manelistul a dispărut subit din spațiul public.

După doi ani în care nimeni nu a mai știut nimic de el, recent, Liviu Guță a revenit pe social media și a făcut primele declarații despre momentele grele prin care a trecut. Manelistul a recunoscut că se confruntă cu probleme financiare și că trece printr-o perioadă delicată. Ce a făcut Liviu Guță, înainte să dispară! Are legătură cu Sorinel Puștiu

”Eu trec printr-un moment foarte dificil al vieții mele. Este clar că nu am mai apărut de doi ani pentru că am intrat într-o afacere, care din păcate a eșuat. Am pierdut tot, tot ce am avut eu am pierdut.

Îmi asum, m-am chinuit foarte mult, dar nu vreau să par victimă. Afacerea a eșuat, am luat și eu bani de la unul, de la altul, de la prieteni. Îmi voi rezolva problemele toate, va fi totul ca nou”, a declarat Liviu Guță.