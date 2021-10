Liviu Vârciu a ajuns pe pâna medicilor: ”Gluma-i glumă, dar nu-i glumă”

Liviu Vârciu s-a aflat printre primele persoane publice care au îngroșat rândul celor infectați cu COVID-19. Chiar dacă a trecut ceva timp de cand a contactat virusul, starea de sănătate a prezentorului nu este tocmai roz. Liviu Vârciu a avut nevoie de îngrijire medicală chiar în timpul filmărilor show-ului pe care-l prezintă. Iată ce a declarat în timpul consultului.

Liviu Vârciu nu ascunde nimic și își ține urmăritorii informați despre cariera, dar și viața personală. Cu o seară în urmă, prezentatorul a publicat un videoclip în care a reușit să pună pe gânduri internauții. Programul încărcat, orele de filmare, dar și vremea schimbătoare, par să-i fi pus capac lui Liviu Vârciu.

Cadrele medicale și-au făcut treaba cum nu se putea mai bine și i-au luat imediat tensiunea, însă totul a fost în regulă conform spuselor medicilor. Liviu Vârciu a fost ”zgârcit” în declarații și nu a oferit alte detalii. Glumeț și spontan, prezentatorul a făcut haz de necaz și le-a transmis un mesaj urmăritorilor: „A prins vulpea rană. Gluma-i glumă, dar nu-i glumă.”, a spus Liviu Vârciu pe pagina sa de Instagram.

Liviu Vârciu a rămas cu sechele după infecția cu SARS-CoV-2

Liviu Vârciu s-a aflat printre primele persoane publice care au îngroșat rândul celor infectați cu COVID-19. Chiar dacă a trecut ceva timp de cand a contactat virusul, prezentatorul resimte și acum efectele negative ale bolii. În urma unui set de analize Liviu Vârciu a descoperit că a rămas cu sechele. Plămânii și ficatul fiind cel mai rău afectați:

„Am avut o formă mai ușoară de Covid, dar chiar și așa, analizele mi-au ieșit rău și când am fost depistat pozitiv și acum. Nu am avut gust și miros. Acum ficatul e praf și am rămas cu o pată pe plămâni. Plus ca obosesc foarte repede. Acest virus este unul cât se poate de pervers, te îngenunchează”, a declarat Liviu Vârciu, după ce a trecut prin Covid-19.

Sursa foto: Instagram.ro