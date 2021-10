Liviu Vârciu, foc și pară pentru că a ieșit în pierdere după botezul fiului: “Am rămas dator, zgârciților! Am scos bănuți din buzunar”

Liviu Vârciu este supărat pentru că ieșit în pierdere după botezul fiului, care a avut loc în septembrie. Artistul a dezvăluit că a scos bani grei din buzunar, pe care se aștepta să-i recupereze. A precizat, însă, că va proceda la fel în cazul persoanele care nu au pus suma corectă în plic, atunci când acestea își vor creștina copiii, iar el se va afla printre invitați.

Pe 28 mai 2020, Liviu Vârciu și Anda Călin au devenit din nou părinți, după venirea pe lume a micuțului Matei Liviu. Cuplul mai are o fetiță, pe nume Anastasia, în vârstă de patru ani. Din cauza restricțiilor impuse de pandemie, artistul și partenera sa au făcut anul trecut doar botezul și au amânat petrecerea pentru anul 2021.

Luna trecută, Liviu Vârciu și Anda Călin au organizat un party faraonică, la un local de lux din Otopeni, unde au participat în jur de 300 de invitați, majoritatea din showbiz. Pepe, Lora, Ionuț Ghenu, Aurelian Temișan, Lucian Mitrea, Cornel Păsat, Andrei Ștefănescu au fost doar câteva dintre vedetele care au luat parte la eveniment.

Liviu Vârciu, supărat după botezul fiului. “Nu au dat toți cât trebuie”

Doar focurile de artificii de la botez ar fi costat 5.000 de euro, iar darul ar fi început de la 300 de euro. Doar că, după petrecere, Liviu Vârciu s-a supărat teribil, după ce a constatat că a ieșit în pierdere.

“Am rămas dator după botez! Zgârciților! Am ieșit în pierdere, nu am ieșit bine, nu au dat toți cât trebuie. Dar eu am plicurile acasă, unii nu au dat bine, las că merg și eu la ei la botez și o să dau tot atât!”, a declarat Liviu Vârciu, potrivit Antena Stars.

În continuare, artistul a ținut să precizeze că a scos bani mulți din buzunar pentru a organiza petrecere micuțului Matei Liviu, el neaflându-se printre cei care preferă să facă astfel de chefuri gratis, în urma unor înțelegeri cu localurile respective.

“Eu nu sunt unul dintre artiștii ăia care fac botezul gratis, să fie clar! Eu am scos bănuții din buzunar pentru băiatul meu!”, a mai spus acesta.