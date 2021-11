Liviu Vârciu, din nou probleme de sănătate. “E mai a dracu’ decât COVID-19!” Ce tratament urmează

Liviu Vârciu se confruntă, din nou, cu probleme de sănătate. Artistul a fost diagnosticat cu COVID-19 în urmă cu un an, iar acum a contractat o răceală, care îl chinuie teribil.

Pentru a-și reveni, Liviu Vârciu a apelat la un tratament tradițional românesc. De câteva ori pe zi, artistul face băi fierbinți în jacuzzi, cu sare grunjoasă, în cantitate mare. Tratamentul nu este deloc unul scump.

Răceala din prezent îi dă lui Liviu Vârciu simptome mult mai severe și decât coronavirusul, după cum el mărturisește. Băile fierbinți cu sare grunjoasă sau de bucătărie sunt, însă, eficiente și, cel mai probabil, artistul va depăși și acest moment greu.

“Am cumpărat toată sarea de murături și mi-am pus-o în cadă. Dacă nici așa nu mă fac bine!…Răceala noastră românească e mai a dracu’ decât Covidul!”, a comentat Liviu, pe imaginile de pe InstaStory, în care apare în jacuzzi.

Liviu Vârciu, după ce s-a infectat cu COVID: “Am niște punctulețe pe plămâni”

Anul trecut, în decembrie, Liviu Vârciu a anunțat, pe Instagram, că a fost diagnosticat cu COVID-19. În cadrul unui interviu, aceasta mărturisea că nu s-a recuperat 100% și că a rămas cu sechele.

“Această boală m-a distrus pe interior, nu glumă. Am avut o formă mai ușoară de COVID-19, dar chiar și așa, analizele mi-au ieșit rău și când am fost depistat pozitiv și acum. Am avut și am anticorpi. N-am avut o formă gravă, m-a durut capul un pic, mi-am pierdut mirosul și gustul. Am stat liniștit. O singură zi am avut temperatură. Mi-am refăcut analizele. Zici că era altă persoană. Toate triple, toate pe roșu, bruiaj. Fără șpriț, fără nimic, cu odihnă, pentru că eram bolnav. Aveam 99 saturația de oxigen înainte. După COVID-19 nu mai urcă mai sus de 96. Am 94, 95, 96. Mi-am făcut și CT și am niște punctulețe pe plămâni. Cică se vindecă! Mă simt rău, n-am forță. Mă simt slăbit”, povestea Liviu Vârciu.

