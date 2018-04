Liviu Vârciu, mesajul neașteptat transmis la TV lui nea Mărin căruia îi e dator: „Știi banii ăia…”

Liviu Vârciu și colegul său cu care a participat la „Asia Expres” au pierdut în fața echipei formată din Raluka și Ana Baniciu. Atât în momentul în care a aflat că nu a luat premiul cel mare al emisiunii-concurs, el i-a transmis un mesaj lui nea Mărin de la care a împrumutat o sumă mare de bani. Același mesaj i l-a spus și în această seară, în direct, la televizor.

Aflat într-un platou de televiziune, Liviu Vârciu a făcut o glumă cu nea Mărin, pe care l-a anunțat prin intermediul micului ecran că nu îi va restitui banii pe care i-a împrumutat de la el.

„Nea Mărin! Știi banii ăia? Nu ți-i mai dau, pentru că nici eu nu i-am câștigat.”, a spus artistul în glumă la „Xtra Night Show”.

Cum vor cheltui cei 30.000 de euro, câștigați la „Asia Express”

În platoul de televiziune „XNS” a fost prezentă și echipa câștigătoare: Raluka și Ana Baniciu. Văzând că Liviu Vârciu încă se oftică pentru că a pierdut în fața lor, roșcata a mărturisit în glumă că oricum banii îi dă la botezul fiicei sale. Imediat ce a auzit replica Ralukai, artistul a reacționat: „Atunci nu îmi pare rău că am pierdut”.

„Așa mare merge darul? Că și pe mine m-a chemat”, a spus Dan Capatos.

Vă reamintim că Liviu Vârciu și Anda Călin și-au botezat fetița în urmă cu câteva zile. Toate astea pentru că micuța începuse să plângă din ce în ce mai mult și, după ce s-au sfătuit inclusiv cu preoții, părinții au decis să o creștineze cât mai repede. La importantul eveniment au participat puține persoane, ceea ce ar putea să însemne că ar urma o petrecere mai mare.

„Asia Express”, un concurs bazat pe încredere, displicină și intuiție

Vietnam-Laos-Cambodgia-Thailanda a fost traseul traseul pe care cele 7 cupluri de vedete au fost nevoite sa il parcurga in aceasta aventura. Spre deosebire de orice alt reality de acest gen, “Asia Express” reuseste sa puna intr-adevar la incercare limitele celor care ii accepta provocarea. Intreaga actiune a avut loc in diverse sate sau orase ale acestor tari, nu exista un spatiu delimitat in care concurentii sa fi nevoiti sa participe la niste probe. In cazul acestui show, fiecare echipa a avut de parcurs mii de kilometri, a trebuit sa se descurce sa isi gaseasca singuri transport, sa faca auto-stopul prin te miri ce zone, sa gaseasca localnici dispusi sa ii cazeze si sa le dea de mancare. Toata aceasta cursa a fost ontra-cronometru, iar in functie de eficienta si rezultate obtinute in urma diverselor probe, echipele au mers mai departe sau au fost eliminate.