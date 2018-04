Liviu Vârciu, în pat cu o altă femeie: „Vrei să te culci cu mine”. Imaginile care au apărut în urmă cu puțin timp

Liviu Vârciu are o familie frumoasă alături de fostul „iepuraș” Playboy, Anda Călin, însă, chiar și așa, artistul are milioane de admiratoare. Unele dintre ele îi fac propuneri dintre cele mai îndrăznețe. Iar unul dintre aceste episoade s-a petrecut în timpul filmărilor emisiunii „Asia Express”. În această seară, când are loc finala îndrăgitului show au fost făcute publice imagini de senzație cu Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu în timp ce sunt masați de adevărați profesioniști.

O maseuză frumușică foc și cu un trup de zeiță a fost cea care l-a făcut pe Liviu Vârciu să uite de toate probele și greutățile înfruntate în timpul filmărilor de la „Asia Express”. În aceeași cameră era și colegul său de concurs, Andrei Ștefănescu. Cei doi au fost masați și de un bărbat. Domnișoara care este de profesie maseuză a fost extrem de îndrăzneață și a lansat următoarea întrebare în limba engleză: „Do you want to sleep with me?”. Ei bine, la fel ca limba română, și engleza are multe sensuri, astfel încât nu se știe dacă întrebarea era sau nu strict pentru Liviu Vârciu, dar… pe el l-a masat cel mai mult. „Do you want to sleep with me?” se poate traduce atât prin „Vrei să dormi cu mine?”, cât și prin: „Vrei să faci dragoste cu mine?”. Totul a fost o glumă, însă, pentru câteva minute și Liviu, dar și Andrei s-au blocat.

„M-a mângâiat un pic la mâini”, a mărturisit Liviu Vârciu în cadrul emisiunii „Asia Express”.

După acest moment, artistul și Andrei Ștefănescu și-au continuat șirul probelor din finala „Asia Express”.

Liviu Vârciu, Andrei Ștefănescu, Raluka și Ana Baniciu sunt cei patru finaliști care au rămas în Thailanda, unde urmează să se încheie aventura lor la „Asia Express”.

Liviu Vârciu nu s-a recăsătorit, deocamdată

Liviu Vârciu a devenit tătic pentru a doua oară anul trecut. Artistul și Anda Călin i-au pus numele fiicei lor Anastasia, iar luna trecută, micuța a fost creștinată.