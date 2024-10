Locul de poveste din țara noastră de care puțini au auzit. Este unic în toată România

România are multe locuri frumoase și unice, de care puțină lume a auzit. La doar 10 kilometri de orașul Gherla, în județul Cluj, există un loc spectaculos numit Lacul Știucilor, cunoscut și sub numele de Lacul Săcălaia. Este situat pe Valea Bontului, un afluent al Fizeșului, între localitățile Fizeșu Gherlii și Sic. Acest lac este faimos pentru frumusețea sa pitorească și impresionează prin diversitatea sa ecologică. Turiștii rămân muți de uimire odată cu fiecare vizită!

Acesta este situat pe Valea Bontului, un afluent al Fizeșului, între localitățile Fizeșu Gherlii și Sic. Are o frumusețe pitorească și impresionează prin diversitatea sa ecologică. Anual, acesta atrage foarte mulți turiști, printre care pescari și iubitori de natură. Are un ecosistem variat și oferă un cadru natural deosebit, plus imagini de poveste.

Lacul Știucilor, perfect pentru cei pasionați de pescuit

Lacul Știucilor are o suprafață impresionantă de 26 de hectare, o adâncime maximă de aproximativ 10 metri, fiind cel mai adânc lac de apă dulce din țara noastră. Are dimensiuni impresionante și este cunoscut pentru un fenomen rar întâlnit în afara Deltei Dunării: plaurii, insule plutitoare de stuf.

Este singurul loc din inima Transilvaniei, unde acest fenomen natural poate fi întâlnit. Împrejurimile lacului sunt pline de stufăriș care se întinde pe 120 de hectare. Este un habitat foarte bun pentru numeroase specii de păsări și animale. Aici trăiesc peste 20 de specii de păsări, precum rațele sălbatice, stârcii și corcodeii. Această zonă este tocmai bună și pentru păsările migratoare, care-și găsesc refugiu aici.

Rezervația este un loc ideal pentru cei care vor să fugă de agitația urbană și să se bucure de o perioadă de liniște. Lacul este perfect pentru cei pasionați de pescuit, dar mai ales pentru cei care au nevoie de relaxare. Este un colț de natură, ascuns în inima Transilvaniei, fiind considerat o adevărată comoară a județului Cluj.