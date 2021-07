Lora ascunde sarcina? Imaginile de la mare care o dau de gol

Lora a fost surprinsă la mare cu iubitul ei într-un moment de relaxare în compania unor prieteni. Un gest al cântăreței a dat de bănuit că ar putea ascunde o potențială sarcină.

Mai ales pentru faptul că în urmă cu câteva săptămâni, Lora a renunțat subit la postul de moderator de la emisiunea „Vorbește lumea”, deși avea contract cu Pro Tv de aproximativ cinci luni. Artista a motivat plecarea spunând că vrea să se axeze pe proiectele personale.

Revenind la imaginile cu pricina, Lora a schițat câteva gesturi specifice unei viitoare mame. Mai exact, cântăreața și-a mângâiat burtica (deloc mică) ori de câte ori a avut ocazia, precum o adevărată mămică. De asemenea, deși nu era prea vocală față de ceilalți prezenți la întrunire, Lora exprima o pace și o fericire pe chip, semn că… ceva frumos i se întâmplă. Vezi toate imaginile aici.

Vrea un băiețel și o fetiță

După ce Adela Popescu a dezvăluit sexul celui de-al treilea copil, Lora a făcut și ea un anunț inedit. Telespectatorii emisiunii Vorbește lumea au fost bucuroși să afle că Lora plănuiește, în viitorul apropiat, să devină și ea mămică. „Îmi doresc foarte mult şi băieţel şi fetiţă. Eu vreau să am 5 copii, dar nu ştiu când o să am timp. Acum am omul perfect lângă mine, simt că se apropie momentul”, a mărturisit Lora, în cadrul unui interviu.

