Lora rupe tăcerea în scandalul cu „prietena” Doinița Oancea, căreia i-ar fi furat iubitul. Ce i-a reproșat vedeta

Dacă mâine Ionuț se îndrăgostește de o prietenă de-ale mele, eu niciodată nu o să fiu omul care să lovească în cineva care s-a îndrăgostit de altcineva. Când ea a spus că nu am fost prietenele cele mai bune a fost prea târziu. Simt că mi s-a făcut o mare nedreptate. Oamenii trebuie să înțeleagă că cine plânge primul are dreptate. Am o relație senzațională cu Ionuț. Nimic nu se construiește pe înșelătorie”, a spus Lora despre scandalul cu Doinița Oancea.

(CITEȘTE ȘI: A rupt tăcerea! Adevărul despre prietenia dintre Lora și Doinița Oancea. În urmă cu 6 ani se specula că artista i-ar fi furat iubitul)

Actrița a suferit enorm după despărțirea de Ionuț Ghenu

După despărțirea de Ionuț Ghenu, Doinița Oancea a trecut printr-o schimbare radicală, slăbind mai bine de 10 kilograme. Durerea și-a spus-o de multe ori și se pare că nici acum, la aproape un deceniu de la despărțire, nu a reușit să-și întemeieze o familie.

„Am trecut printr-o experienţă nefericită, pe care nu şi-o doreşte nimeni în viaţă. Totul timpul când ni se întâmplă ceva neplăcut, ne întrebăm de ce. Eu cred foarte tare în Dumnezeu şi mi-a şi demonstrat că tot ce face este ca să-mi fie mie bine. Totul a fost pentru ca eu să cresc şi să evoluez. Nu ai cum să înţelegi o chestie care îţi aduce nefericire la momentul respectiv. Chiar am glumit atunci. Că i-am cerut lui Dumnezeu să facă orice pentru a slăbi. I-am zis să-mi dea orice, chiar şi o boală, dacă e nevoie. Slăbisem în jur de 10-11 kilograme. Mult, oricum”, mărturisea atunci Doiniţa Oancea.

(CITEȘTE ȘI: Cum a descris-o Lora pe Doinița Oancea, la cinci ani după ce a fost acuzată că i-a furat iubitul)