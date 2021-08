Lora se reprofilează! Renunță la muzică în favoarea actoriei?

Lora s-a îndrăgostit de actorie! Cântăreața joacă în filmul „Pup-o, mă! 2 – Mireasă Nebună”, care va fi lansat în cinematografe din data de 3 septembrie. Lora a mărturisit că se simte mult mai bine în industria aceasta decât în cea din care provine ea.

Laura Petrescu, cunoscută sub numele de scenă Lora, a dezvăluit că este fascinate de acest domeniu și s-a simțit „resuscitată”.

„Am primit propunerea în perioada de 40 de zile după moartea mamei mele și am acceptat pentru că văzusem prima parte și mi-a plăcut, iar despre Alin Panc auzisem multe lucruri bune. Am plecat în Bali cu scenariul filmului în bagaj.

– M-am simțit ca într-o familie și ei au fost frații mai mari. Am râs foarte mult, am povestit, am învățat enorm de la ei. Aveam momente când jucam toți și nu-mi venea să cred că mi se întâmplă mie ceva atât de frumos.

– M-a resuscitat această experiență. Mai ales că mama mereu îmi spunea că i-ar plăcea să mă vadă „pe un ecran mare de cinema, într-un film”.

– E o lume frumoasă și mult mai unită decât lumea din care vin, cred că interpretarea anumitor personaje în videoclipurile mele, dar și experiența cu filmul „Lara” pentru copii și adolescenți care s-a bucurat de un mare succes, m-au ajutat să am curaj să spun „Da” atunci când mi s-a propus „Pup-o Mă 2- mireasă nebună”. Îmi place acest domeniu și îmi place să îmi împrumut inima unor personaje pentru a le spune povestea.”, a declarat Lora pentru Libertatea.

Despre ce este vorba în film

Din distribuția peliculei fac parte Alin Panc, Alexandru Pop aka Văru Săndel, Florin Busuioc, Cosmin Seleși, Andreea Samson, Mădălina Anea, dar și mulți alții. Comedia îi are în prim plan pe cei trei ciobani (Alin Panc, Cosmin Seleși și Văru Săndel – Tică, Bică și Horică) deja trecuți de vârsta însurătorii, cum încearcă să pupe iar de „Ziua Lânii”. Cu un rol de baci, care pare mai periculos decât cel din primul film, „Pup-o, mă” (2018), Florin Busuioc aka Zmeu le oferă celor trei ciobani prilejul de a coborî de la stână în sat. De aici începe toată povestea si speranța, odată cu rolul de mireasă interpretat de Lora (Velvet), și poate încă o dată cu o altă mândră, știrista Mădălina Anea (Felicia).

