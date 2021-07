Lora, amintiri dureroase! Mama sa și-ar fi serbat ziua de naștere. „Te-aș fi sunat să-ți spun…”

Astăzi, Lora și-a amintit de unul dintre cele mai dureroase momente din viața ei. Artista ar fi trebuit să sărbătorească ziua de nașterea mamei sale, însă aceasta s-a stins din viață în urmă cu un an jumătate. Vedeta a postat pe rețelele de socializare un mesaj în memoria acesteia.

Cu ocazia zile de naștere a mamei sale, Lora a postat pe rețelele de socializare o fotografia în care apare alături de cea care i-a dat viață și i-a urat „La mulți ani”.

„Te-aș fi sunat să-ți spun: La mulți ani…mi-e dor și doare”, a scris Lora.

Lora și-a pierdut mama

Cântăreața era extrem de atașată de mama sa, iar pierderea acesteia a făcut-o să sufere mult. Lora a mărturisit că îi simte lipsa în fiecare zi și ar face orice să mai poată vorbi cu ea măcar pentru câteva minute.

„Nu aș putea alege o singură amintire. Îmi lipsesc mesajele ei după fiecare apariție a mea, îmi lipsesc inimioarele pe care mi le trimitea mereu pe Instagram, îmi lipsesc discuțiile cu ea, râsul, sfaturile.

Avea un al șaselea simț de speriat, citea omul dintr-o privire, nu s-a înșelat niciodată, dar nu a insistat când a văzut că-mi doresc un lucru, deși știa că nu e om potrivit. M-a lăsat să-mi trăiesc greșelile. Nu am să uit niciodată când ținea prima mea cremă în mână, cremă făcută cu ajutorul ei și inspirată de ea. Am ales nuanța roz, care simbolizează lupta împotriva cancerului la sân, și sfera, pentru a reprezenta sânul, și i-am dedicat-o.

Nu am să uit cum plângea de fericire și cât de mândră a fost când a văzut că nu au fost doar vorbe, eu chiar am făcut ceea ce am promis”, a declarat Lora, acum ceva timp, pentru VIVA.

Sursa foto: Instagram