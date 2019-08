Lora și-a pozat ”bombeul” și a încins tot internetul!

Nu degeaba este considerată una dintre cele mai sexy artiste de la noi, pentru că Lora arată senzațional în costum de baie! Artista este abonata sălilor de sport, iar efortul pe care îl depune acolo a dat rezultate de care este foarte mândră.

Chiar dacă este adeptă unui stil de viață sănătos, Lora iubește sportul și susține că nu face excese. Artista spune că cele mai intense sesiuni cardio au loc în timpul susținerii concertelor cu ajutorul coregrafiilor, dar nu a dietelor.

„N-am dat mult jos, în schimb mi s-a tonifiat corpul foarte bine de la… cântări. Cântări multe, multe. Pe lângă dans, mănânc și multe salate, cu de toate, chiar și cu carne”, a declarat artista pentru Libertatea, adăugând că nu-și impune restricții culinare, dar totuși este mereu atentă la ceea ce mănâncă.

Mai mult decât atât, artista a povestit că nu se limitează la a mânca un singur lucru, nu își pune restricții. Astfel, cu o dietă echilibrată și foarte mult sport, vedeta arată impecabil, iar asta le-a arătat și fanilor ei de pe Instagram, acolo unde a pozat din profil, într-un costum de baie, poză în care se vedea că are și un funduleț perfect rotund.

Se poate spune că Lora este o femeie împlinită

Lora vorbește ori de câte ori are ocazia despre relația pe care o are cu Ionuț Ghenu, folosind doar cuvinte de laudă la adresa lui. Artista a recunoscut că este foarte răsfățată, cu gesturi mici. În plus, el o susține de fiecare dată când merge în concerte. Cântăreața s-a apropiat foarte mult și de familia lui Ionuț Ghenu, iar cu soacra se înțelege de minune.