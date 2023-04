Lora și Ionuț Ghenu, nuntă în secret? Cine i-a dat de gol pe cei doi

Lora și Ionuț Ghenu formează un cuplu de mai mulți ani, iar fanii s-au tot întrebat când vor face pasul cel mare, acela de a-și uni destinele în fața altarului. Ei bine, recent, artista și partenerul ei au participat la nunta celor mai buni prieteni, care, aparent i-ar fi rugat să le devină nași. De aici au pornit mai multe zvonuri, potrivit cărora cântăreața și iubitul său s-ar fi căsătorit în secret.

Nu de puține ori, Lora a mărturisit că vrea să își țină relația departe de ochii curioșilor, iar dacă va decide să se căsătorească cu Ionuț Ghenu, cel mai probabil va ține totul secret. Cei doi au fost invitați la nunta unor prieteni apropiați, dar nu ca oricare alți invitați, ci în calitate de nași, lucru care a ridicat multe semne de întrebare în rândul fanilor. Pe de altă parte, au fost și oameni care s-au gândit că nu s-au căsătorit, ci au fost doar martori la evenimentul celor doi amici ai lor.

Lora, despre nunta cu Ionuț Ghenu

Pentru că admiratorii artistei s-au tot întrebat dacă va avea loc marele eveniment, Lora a ținut să lămurească acest aspect. Cântăreața spunea că își dorește să facă nunta, însă cel mai probabil va alege să desfășoare un eveniment discret. Mai mult, solista a subliniat că atât ea, cât și alesul inimii ei sunt genul de persoane spontane, așa că nu a exclus varianta de a se căsători doar în prezența celor dragi.ma

„Ne gândim să facem nunta. Nu vreau să zic dacă am plănuit ceva, că de fiecare dată când am zis, de atâtea ori s-a întâmplat ceva. Există varianta în care deodată să se trezească lumea că ne-am luat, am face și așa. Nu trebuie neapărat să anunțăm, e important să știe doar oamenii de lângă noi, iar pe ceilalți să-i anunțăm după ce se întâmplă”, a dezvăluit Lora în urmă cu ceva timp, pentru Spynews.ro.

