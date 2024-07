Loredana Atănăsoaie, tânăra care și-a ucis prietena și i-a abandonat cadavrul într-un parc din Mangalia, și-a aflat sentința! Câți ani va sta în spatele gratiilor

Decizie finală în cazul Loredanei, tânăra de 19 ani care și-a ucis prietena într-o cameră de hotel, punând cadavrul într-un geamantan, ulterior abandonându-l sub o bancă dintr-un parc din Mangalia. La aproape un an de la nenorocire, criminala și-a primit sentința, iar decizia este definitivă. Câti ani va petrece în spatele gratiilor, de fapt.

Crima care a îngrozit România a avut loc în noaptea de 5 spre 6 august 2023. Pe fondul unor discuții tensionate, Loredana Ionela Atănăsoaie și-a ucis prietena din copilărie și a încercat să scape de cadavrul acesteia. I-a pus trupul într-un geamantan și l-a abandonat sub o bancă într-un parc din Mangalia. Cele două fete se aflau pe litoralul românesc pentru a lucra în sezonul estival – pe postul de cameristă – la un hotel din stațiunea Saturn.

După comiterea crimei, Loredana și-a recunoscut fapta și le-a povestit anchetatorilor – cu lux de amănunte – motivele pentru care și-a ucis cea mai bună prietenă, dar și cum a încercat să șteargă urmele odioasei fapte. În luna aprilie 2024, criminala a fost condamnată inițial la 15 ani și 3 luni de închisoare, însă decizia nu a fost definitivă.

„Menționez că recunosc săvârşirea faptei de care sunt acuzată, în sensul că am agresat-o pe Ciobanu Elena-Alina cu un cuțit producându-i decesul, menționez că mă cunoşteam cu colega mea, Ciobanu Elena-Alina, cu care am venit impreună din localitatea de domiciliu din Județul Vaslui să lucrăm pe litoral. Camera în care locuiam are numărul 111. Menționez că în cameră s-a murdărit de sânge aşternutul de pe patul ei, mocheta și salteaua. După ce a decedat am luat valiza Elenei, am scos hainele ei întrucât avea bagajul deja făcut și cu greu am introdus-o în valiză”, a mărturisit Loredana, potrivit Observator News.