Loredana Chivu, de urgență la spital!

Loredana Chivu, una dintre cele mai cunoscute blonde din showbiz, trece prin momente delicate. Din cauza unor probleme medicale, fosta asistentă TV a ajuns de urgență pe mâna doctorilor. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, detalii îngrijorătoare despre starea de sănătate a blondinei.

Ghinioanele parcă se țin lanț pentru una dintre cele mai sexy blonde de pe scena mondenă de la noi. Din cauza problemelor de sănătate, Loredana Chivu traversează momente dificile.

În urmă cu câteva zile, fosta asistentă TV a ajuns de urgență la spital, acolo unde a fost supusă unor investigații amănunțite. După ce a petrecut aproximativ 12 ore în spital și a făcut un lung șir de analize, Loredana Chivu a primit un diagnostic alarmant. Medicii i-au spus blondinei că se confruntă cu o afecțiune destul de gravă. Mai exact, Loredana suferă de gastrită.

”M-am simțit foarte rău și m-am dus de urgență la spital. M-am speriat foarte tare. Am stat foarte mult acolo, m-au plimbat de colo-colo prin spital și mi-au făcut mai multe analize. Într-un final, medicii mi-au spus că am gastrită și că trebuie să urmez un tratament foarte strict. Trebuie să țin regim alimentar strict și nu am voie să mânânc și să beau orice. Cu toate că am început tratamentul nu mă simt foarte bine, am arsuri și o stare foarte proastă. Sper să îmi revin cât mai repede”, a mărturisit Loredana Chivu, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA.

Ce este gastrita

Gastrita reprezintă o inflamație a a mucoasei stomacului. Din păcate, termenul "gastrită" a fost utilizat în mod abuziv pentru a include mai multe probleme abdominale superioare diferite, dar adevăratul termen se referă la căptușeala stomacului (mucoasă gastrică), care este inflamată. Toate părțile sau o parte a mucoasei gastrice pot fi implicate. Gastrita poate fi clasificată în gastrită acută sau gastrită cronică.

Loredana Chivu, la un pas de moarte

În urmă cu câteva luni, Loredana Chivu a fost la un pas de moarte. Blondina a fost inconștientă și a ajuns la Terapie Intensivă, după ce a ingerat mai multe somnifere.

„Am fost la un pas de a-mi pierde viaţa. Am leşinat, am stat trei zile la terapie intensivă. (…) Am avut probleme cu acele somnifere. În momentul în care eşti dependent de somnifere, tu ca om… am considerat că este ceva de care pot să mă las oricând. Ba lucrez noaptea, ba de dimineaţa până seara, orarul meu nu e stabil deloc. Am considerat că mă ajută aceste somnifere. Nu am conştientizat că provoacă dependenţă”, a declarat Loredana Chivu, în urmă cu ceva timp.

