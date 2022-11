Loredana Chivu iubește din nou? Fosta asistentă TV a dezvăluit totul pe rețelele de socializare

Loredana Chivu (32 de ani) a postat pe rețelele de socializare situația sa amoroasă. Fanilor blondinei nu le-a venit să creadă ce au văzut. Fosta asistentă TV nu se mai ascunde și a spus exact dacă are sau nu o relație.

Loredana Chivu este una dintre vedetele căreia îi place să fie mereu activă pe rețelele de socializare. Blondina le spune fanilor săi atât momentele fericite din viața sa, cât și aspecte din viața sa amoroasă.

Lunea aceasta, fosta prezentatoare TV a răspuns zvonurilor potrivit cărora ar avea o relație secretă. Bărbatul pe care l-ar ascunde i-ar face toate poftele. În aceste circumstanțe, vedeta a răbufnit și a spus adevărul.

Loredana Chivu spune adevărul despre iubitul secret. Are blondina o relație?

În cadrul unui InstaStory, fosta asistentă TV a postat o imagine cu descrierea „Don’t be afraid to be alone. Goals are personal”(Nu-ți fie teamă să fii singur. Obiectivele sunt personale, tradus în română, n.r.), urmat de #single&blessed (singură și binecuvântată, tradus în română, n.r.).

Așadar, se pare să Loredana Chivu nu ar avea, de fapt, o relație, contrar zvonurilor despre iubitul secret. Pe de altă parte, pare că vedeta își plânge alegerile din trecut când vine vorba de parteneri de viață sau poate chiar și prieteni, spunând că:

„Cea mai mare greșeală pe care am făcut-o a fost să pun pe piedestal oamenii care nu meritau să fie puși nici sub preș”, a adăugat blondina pe rețelele de socializare.

