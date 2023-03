Loredana Chivu, operată de urgență! Ce s-a întâmplat cu fosta asistentă Tv

Loredana Chivu este fără doar și poate una dintre cele mai răvășitoare apariții din showbiz-ul românesc. Blondina este foarte activă pe rețelele de socializare, acolo unde a dobândit de-a lungul timpului o comunitate impresionantă de fani. În ultimele zile, însă, blondina nu a mai postat atât de des, ceea ce i-a făcut pe admiratorii ei să se îngrijoreze.

Loredana Chivu a și mărturisit motivul pentru care o perioadă a dispărut de pe rețelele de socializare. Fosta asistentă Tv a precizat că totul se datorează unor probleme de sănătate. Din păcate, vedeta începuse să se simtă rău, așa că s-a lăsat pe mâna medicilor.

Loredana Chivu, de urgență la spital

Într-un mesaj pe care l-a postat pe Instastory, Loredana Chivu le-a mărturisit fanilor că a fost supusă unei intervenții chirurgicale la rinichi, însă acum se simte bine și așteaptă să revină la activitatea ei zilnică.

„Primesc multe mesaje în care mă întrebați de ce nu mai sunt așa activă pe rețelele de socializare…tocmai am avut o operație la rinichi, sunt bine…revin curând cu forțe proaspete. Aveți grijă de sănătatea voastră!”, a scris Loredana Chivu pe contul ei de Instagram.

Loredana Chivu a fost cerută în căsătorie cu un inel de peste 90.000 de euro

Momentele cumplite prin care trece fosta asistentă Tv au venit la scurt timp după ce s-a logodit. Focoasa blondină nu a anunțat încă data în care va avea loc marele eveniment, dar a ținut să menționeze faptul că a fost cerută în căsătorie cu un inel care valorează mai mult de 90.000 de euro.

„Nu vreau să vorbesc despre evenimentul acesta pentru că lucrurile le țin puțin mai private de ceva vreme în viața mea. A fost o petrecere frumoasă de ziua mea de naștere, am primit un cadou (n.r. inelul de logodnă), nu vreau să-i pun o etichetă. Ca orice femeie e normal că mă gândesc la nuntă, dar în momentul de față e exclusă această variantă pentru că eu consider că mai am multe de făcut înainte să fac vreun pas.

Lucrurile vor veni toate la timpul potrivit. Momentan lucrurile sunt foarte bine așa cum sunt. Vreau să auzi asta din gura mea pentru că s-au spus tot felul de chestii și am zis, mie nu-mi plac etichetele. Până când nu o să mă vedeți măritată, și cu siguranță atunci o să vedeți tot evenimentul și așa mai departe, consider că ceea ce se întâmplă pe plan amoros în viața mea trebuie să țin pentru mine”, a spus Loredana Chivu, potrivit Spynews.ro.