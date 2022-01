Loredana Chivu s-a fotografiat goală în cadă. Unde au apărut pozele?

Loredana Chivu a postat, pe pagina sa de Instagram, două fotografii incendiare. Blondina se afla într-o cadă, în camera de hotel pe care a închiriat-o la Predeal.

Loredana Chivu continuă să atragă privirile tuturor. Blondina a fost plecată la începutul acestui an, în vacanță, la munte și a decis să le arate internauților priveliștea pe care o avea din camera sa de hotel.

CITEȘTE ȘI: A RIDICAT COLETELE, AJUTATĂ DE PAZNIC, DAR… LOREDANA CHIVU ȘI-A ARĂTAT, FĂRĂ SĂ VREA, FORMELE UȘOR PLINUȚE

Loredana Chivu s-a pozat goală

Vedeta și-a surprins astfel urmăritorii de pe Instagram și s-a lăsat fotografiată goală, chiar în cadă. Aceasta servea un pahar de șampanie, stând relaxată în cada plină cu apă și trandafiri, iar în față ei erau brazii din pădure. În poze se mai poate observa și un buchet imens de trandafiri.

Imaginile sexy cu Loredana au reușit să strângă peste 20 de mii de aprecieri de la diferite persoane și peste 90 de comentarii.

”Vacanță plăcută!❤️Eşti frumoasă foc”, ”Frumos peisaj”, ”Ești superbă! Relaxare plăcută❤️” sau ”Ești foarte sexi”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online, care și-au dorit să transmită complimente și cuvinte frumoase.

Prietenii virtuali au fost curioși să afle cine este fotograful din spatele pozele incendiare, însă Loredana nu a oferit detalii despre acest subiect: ”Cine a făcut pozele?”.

Loredana Chivu a mărturisit că are iubit

Fosta asistentă TV a avut parte de o surpriză neașteptată de ziua ei din partea partenerului său de viață. Vedeta este foarte discretă când vine vorba de viața ei amoroasă și preferă să nu dezvăluie identitatea iubitului său. În urmă cu ceva timp, Loredana a vorbit fără ezitare despre povestea de dragoste pe care o trăiește alături iubitul ei.

”Surpriza a fost făcută de bărbatul care există în viața mea. Am mai venit o dată în emisiune și am spus câteva ceva despre el, dar nu v-am dat un nume și aș vrea să mențin acest lucru. E același bărbat despre care am vorbit și acum un an de zile, când am venit la voi. (…) Sunt iubită, am tot ce îmi doresc, sănătate mai vreau.

Sunt foarte liniștită și foarte fericită, iar liniștea sufletească în ziua de astăzi este ceva foarte greu de obținut. Mi-am găsit un echilibru, ca să spun așa”, a povestit Loredana Chivu într-un interviu pentru Antena Stars.

VEZI ȘI: DE CE S-A ÎNGRĂȘAT LOREDANA CHIVU. FOSTA ASISTENTĂ TV A RENUNȚAT LA SILUETA DE INVIDIAT