Loredana Chivu e hărnicuță! Nu a durat mult după ce a aflat că o așteaptă câteva colete de ridicat, că era gata îmbrăcată. O ținută sport i-a fost de ajuns și, în câteva clipe, dădea cheie superbei sale mașini. Ajungea la destinație, de unde ridica marfa. Apoi, cale întoarsă. Unde avea să fie ajutată de paznicul blocului în care locuiește. CANCAN.RO are imaginile și vi le prezintă, în exclusivitate.

Loredana Chivu și-a arătat, fără să vrea, formele care au devenit ușor …plinuțe. S-a întâmplat zilele trecute, când fosta asistentă TV a trebuit să plece urgent de acasă, pentru a ridica niște colete de ”neprețuit”. Distanța nu a fost lungă, a ajuns, a încărcat, apoi a revenit acasă. Unde a început treaba. Și-a dat jos haina de blană, pentru a-i fi mai lejer la transport. Apoi a pus mâna pe cutii.

De ce s-a „împlinit” Loredana Chivu

În ajutor i-a sărit paznicul blocului. I s-a rupt inima bietului om atunci când a văzut-o pe Loredana trudind din greu. În doi timpi și trei mișcări lângă ea a fost și a pus mâna și el. A încărcat pe brațe cât a putut și, în scurt timp, Loredana Chivu avea coletele în locuință. I-a mulțumit celui care i-a făcut munca mai ușoară, apoi a trecut la desfăcut pachetele.

Chiar dacă a mai pus ceva pe ea, Loredana Chivu rămâne o bombă-sexy! Fosta asistentă TV s-a îngrășat, dar nu din neglijență! Chiar ea a dezvăluit cauza. Problemele de sănătate!

„M-am îngrășat, dar nu acum, ci prin octombrie, când am ieșit din spital, când am mai avut și altă problemă de sănătate. Luasem câteva kilograme, dar, ceea ce nu știe lumea, și asta mă face iar să spun că oamenii sunt puțini ignoranți, înainte să-și dea cu părerea, este că eu am avut probleme reale de sănătate.

Am fost nevoită să mă îngraș, fără voia mea. Trebuia să mă îngraș pentru că am avut acele operații. Iar după aceea, când am avut permisiunea doctorului, am ținut regim, am făcut sport, în măsura în care pot să fac sport”, a povestit Loredana Chivu.

