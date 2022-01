Imagini de colecție! Loredana Chivu, aproape goală în balconul unei cabane de la munte

Nu mai este un secret faptul că Loredana Chivu face ravagii pe rețelele de socializare, însă de data asta blondina nu s-a lăsat fotografiată în costum de baie pe plajele din Dubai, ci într-o locație la munte, mai exact în balconul unei cabane.

Aflată la munte, Loredaca Chivu s-a lăsat fotografiată aproape goală în balconul unei cabane. Blondina a ales ca ”accesoriu” o pătură călduroasă, însă nu ca sa o ferească de frigul de afară, ci să-i acopere discret părțile intime cât să nu pară prea ”înfololită”.

Loredana Chivu: ”Am primit foarte multe cadouri”

”7 nopți și 7 zile” s-a răsfațăt Loredana Chivu de ziua ei. Blondina și-a petrecut ziua de naștere la munte, într-o locație de lux cu un peisaj de poveste. Ca de obicei, pe opulență, așa cum este învățată. Alături de persoanele dragi, vedeta a închiriat o vilă la munte și a avut parte de o aniversare care a durat o săptămână. A primit multe cadouri, însă tot ceea ce își dorește este să fie sănătoasă, având în vedere problemele pe care le-a avut anul trecut:

„Lucruri materiale mi-a ajutat Dumnezeu să mi le achiziționez și nu pot să mă plâng de absolut nimic. Vreau să fiu sănătoasă, fericită și liniștită! Oricum, simt că anul acesta va fi unul excelent. Am simțit de cum am intrat în noul an. Parcă într-un mult mai pozitiv, față de alți ani. Și, da, simt că o să se schimbe lucrurile și că mă așteaptă momente frumoase”, a mai declarat Loredana Chivu.

Sursa foto: Instagram.ro