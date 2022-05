Loredana Chivu trece prin clipe grele. Cu ce probleme de sănătate se confruntă blondina: ”Am un regim foarte strict”

Loredana Chivu (32 de ani) a dezvăluit că are probleme de sănătate care au făcut-o să acumuleze câteva kilograme în plus. Fosta asistentă TV riscă să dezvolte o boală gravă și este sub tratamentul și regimul recomandat de medici.

Loredana Chivu a vorbit la Antena Stars despre faptul că are toleranță la insulină. Din această cauză, a pus cinci kilograme și ar putea lua și mai multe, dacă nu s-ar ține de regim și de medicamentele prescrise.

Toleranța la insulină nu îi permite să slăbească și duce la depunerea grăsimii într-un ritm accelerat, după cum a dezvăluit blondina. Dată fiind situația, Loredana Chivu s-a hotărât să facă o liposuctie la o clinică din Turcia.

„Am pus cam cinci kilograme pe mine. Le-am pus din cauza faptului că am toleranță la insulină. Această afecțiune înseamnă că poți depune grăsime în jurul abdomenului. Trebuie să urmezi un tratament, să ai un regim drastic, chiar și așa, am reușit să mă mențin la o greutate anume, dar să slăbesc, nu! Urmează să îmi fac o liposucție la un doctor foarte bun din Turcia", a spus Loredana Chivu.

Ce boală poate dezvolta Loredana Chivu

Loredana Chivu a dezvăluit faptul că toleranța sa la insulină ar putea să o ducă la diabet de tip 2. Din acest motiv, fosta asistentă TV trebuie să țină un regim drastic.

„Primele simptome ale mele au fost kilogramele în plus. Mă balonam excesiv. Toleranța la insulină este un fel de pre-diabet. Dacă nu ai grijă de tine, riști să faci diabet de tip 2, cel puțin eu. În cazul meu, risc să fac diabet de tip 2 și trebuie să țin un regim foarte strict", a adăugat Loredana Chivu.