Loredana Groza a încins platoul de la „X factor”. În ce rochie a apărut jurata

Loredana Groza nu se află la prima tinereţe, dar cu toate acestea continuă să uimească cu apariţiile sale. Jurata de la „X factor” a apărut în platoul emisiunii într-o rochie extrem de decoltată spre deliciul fanilor săi. Blondina a întors toate privirile în momentul în care şi-a făcut apariţia în faţa acestora.

Loredana Groza este o împătimită a hainelor care ies din tipar, strălucitoare și foarte provocatoare. În cea mai recentă ediţie a emisiunii de la Antena1 frumoasa jurată a îmbrăcat o rochie superbă, neagră care îi scotea în evidenţă formele apetisante.

Într-una dintre pauze, vedeta s-a filmat alături de colegii săi, însă internauţii nu şi-au putut lua ochii de la decolteul ameţitor.

Celebra cântăreaţă s-a transformat total de câţiva ani. Pentru că este conştientă de faptul că deţine un corp de invidiat, blondina a început să fie din ce în ce mai îndrăzneaţă şi în ceea ce priveşte fotografiile pe care le publică în mediul online.

Mulţi dintre admiratorii săi au acuzat-o de-a lungul timpului că a exagerat cu operaţiile estetice, însă vedeta a negat vehemet acest lucru.

„Ritualul meu de îngrijire e simplu și practic, pentru că nu am timp să pierd în saloane sau în cabinetele esteticienilor, cum foarte mulți mă „acuză. Nu am nimic împotriva intervențiilor estetice, dar eu nu am apelat la nicio operație de înfrumusețare de niciun fel, cine mă cunoaște știe că așa e.

E ușor să dai vina pe faptul că nu ai bani sau să spui că cineva s-a operat și de asta arată bine, dar nu, nicio operație și niciun estetician nu te pot ajuta, cu toți banii din lume, să arăți bine dacă nu ai grijă zilnic de tine. Sport, mâncare simplă, meditație… E practica ta zilnică, trebuie să fie constantă, să îți faci timp dimineața și seara de câteva momente pentru tine, care să te ajute să te simți bine în pielea ta.

Nu trebuie să treacă nicio zi fără să ai puțină grijă de tine! Operațiile pot să mai aștepte. Sunt atâtea soluții simple, eficiente și neinvazive, în ziua de azi”, a mărturisit artista, în cadrul unui interviu acordat revistei VIVA!.

Loredana Groza a ajuns pe mâna medicilor

Ultima perioadă a fost una destul de aglomerată pentru Loredana Groza. Artista este implicată în multe proiecte, iar în paralel are și o mulțime de concerte. Toată această agitație, orele de somn pierdute și volumul de muncă, au dus-o pe cântăreață la epuizare.

Loredana Groza a resimțit oboseala și în cele din urmă a cedat ajungând pe mâna medicilor. Artista a avut nevoie de îngrijiri medicale și a făcut o „vizită” la spital.

„Dragii mei, vă mulțumesc pentru mesaje și grijă! Perioada aceasta a fost una plina de concerte, evenimente, înregistrări, filmări, fapt care mă bucură, însă și corpul mai cedează câteodată și îți atrage atenția că are nevoie de o pauză. Din fericire, sunt mult mai bine acum! Be safe! All my love to y’all!❤️~Loredana”, a fost mesajul transmis de artistă.

Sursă foto: Instagram