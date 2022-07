Loredana Groza a spus care sunt secretele unei siluete de vis. Alimentele la care a renunțat definitiv cântăreața

Loredana Groza (52 de ani) a vorbit recent despre stilul de viață pe care îl are de mai bine de 20 de ani. Cântăreața a mărturisit și care sunt secretele sale pentru o siluetă suplă.

În cadrul unui interviu acordat recent, Loredana Groza a vorbit despre ce face pentru a se menține în formă. Cântăreața a precizat că nu mai mănâncă înghețată de 20 de ani și a renunțat la pizza și paste.

Loredana Groza: ” În fiecare zi fac sport”

Loredana a mai spus că deși adoră pâinea, ea nu se atinge nici de acest aliment. Vedeta are grijă să se mențină în formă chiar și când nu poate să meargă la sală și are și câteva secrete pentru partea spirituală.

Mai mult, artista face sport în fiecare zi, chiar și acasă. Are în dormitor mai multe ustensile speciale pentru fitness, în cazul în care nu are chef sau timp să ajungă și la sală.

”Din păcate, am renunțat și la înghețată de peste 20 de ani, la pizza, la paste, la pâine, chiar dacă pâinea este mâncarea mea favorită, când cineva mă întreabă. În altă viață, poate că o să îmi doresc să am un asemenea metabolism în care să mănânc doar pâine și să nu am nicio problemă, să nu trebuiască să merg la sală.

În fiecare zi fac sport, dacă sunt plecată am cu mine ustensilele de făcut sport în cameră. Ori alerg, ori merg, fac activități fizice pentru că trebuie să pui sângele în mișcare, trebuie să pui mușchii în mișcare, nu doar mușchii minții sau ai gâtului. Trebuie să fie totul o armonie în viață. Trebuie să te împaci cu oamenii cu care, să spunem că, nu te înțeleg sau nu te înțeleg. Să îi înțelegi, să fii înțelept, să fii, asta este. Eu nu sunt, dar sunt pe drumul cel bun”, a mărturisit Loredana Groza, pentru EGO.ro.

