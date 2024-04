Loredana Groza desființată de o colegă de breaslă: ”Nici bună ziua nu știe să dea”

Loredana Groza este una dintre artistele de renume din România. Aceasta are o carieră vastă și este apreciată de mulți. Însă, se pare că nu toată lumea o place pe cântăreață. Una dintre colegele sale de breaslă s-a arătat destul de vehementă și a spus clar și răspicat că nu are o părere prea bună despre Loredana Groza. Aceasta a subliniat că nu a plăcut-o niciodată, asta din cauza lipsei de respect arătate și din cauza faptului că vedeta pare că a uitat de unde a plecat.

Carmen Rădulescu este una dintre prezențele marcante din lumea muzicii românești. Aceasta are un palmares impresionant și o carieră care a traversat decenii. Cântăreața se află de mult timp în industria muzicală și apreciază munca pe care colegii de breaslă o depun. Însă, dintre toți, se pare că Loredana Groza este singura care nu îi stârnește sentimente pozitive. Carmen Rădulescu nu a ezitat și a desființat-o pe blondină.

(CITEȘTE ȘI: LOREDANA GROZA, GEST NEAȘTEPTAT PENTRU PETRA, TÂNĂRA NEVĂZĂTOARE CU SUFLET DE AUR. CE SURPRIZĂ I-A FĂCUT CÂNTĂREAȚA)

Se pare că Loredana Groza și Carmen Rădulescu se cunosc de multă vreme, însă cele două pare că nu s-au înțeles niciodată. Recent, invitată în cadrul unei emisiuni, artista și-a spus deschis părerea despre colega sa și nu a avut prea multe cuvinte de laudă.

Carmen Rădulescu a fost provocată să vorbească despre colega ei de generație, după ce moderatorii emisiunii în care era prezentă au observat că pe invitata lor o deranjează atunci când ei vorbesc despre evoluția Loredanei Groza. Carmen Rădulescu a profitat de ocazie și a desființat-o. Acesta a punctat faptul că Loredana Groza a uitat de unde a plecat, lăsând de înțeles că atitudinea acesteia s-a schimbat radical după ce a cunoscut succesul.

De asemenea, Carmen Rădulescu a mai declarat că antipatia ei față de Loredana Groza nu are legătură numai cu faptul că atitudinea artistei s-a schimbat, mărturisind că în fapt nu a plăcut-o niciodată pe colega ei de generație.

Deși a ajuns departe și este una dintre artistele de renume din România, Carmen Rădulescu nu a avut parte de un start ușor în viață. Aceasta a fost chinuită de masa sa biologică, bătută și mai apoi abandonată. Însă, artista a avut noroc și a fost adoptată când avea doar nouă luni. Familia adoptivă i-a oferit tot ce a avut nevoie și a iubit-o necondiționat, spre deosebire de mama ei care voia să o omoare.

Carmen Rădulescu a aflat că a fost adoptă la vârsta de opt ani, atunci când mama sa biologică a cutat-o pentru prima dată. Femeia a mai avut câteva tentative de a-și întâlni fiica, însă artista a respins-o de fiecare dată.

„Eu am fost lăsată la un cămin de copii până au venit părinții mei adoptivi și m-au luat, aveam 9 luni. Am avut una din cele mai fericite și mai împlinite copilării. Nu mi-au spus din start că sunt adoptată, am aflat pe la 8 ani. Asta prima dată. Eram singură acasă, a sunat telefonul, am răspuns și o voce de femeie mi-a zis: eu sunt mama ta. Care mama? Știam că a mea e la serviciu.

Am închis telefonul și, când a venit mama, i-am povestit. S-a albit la față și mi-a zis că, data viitoare când mai sună, să-i transmit să ne lase în pace ca să nu chemăm Miliția A mai sunat când aveam 11 ani, și apoi după. Eu nu pot s-o numesc mamă, doar femeie. Pe la 14 ani îi tot auzeam pe vecini vorbind, șoptind. Așa că m-am dus la mama și am întrebat-o direct dacă sunt adoptată.

M-a luat în bucătărie și mi-a povestit tot, cum am fost bătută, abandonată, că nu am fost dorită. O asistentă a prins-o pe femeia care m-a născut că mă ținea cu capul în jos și mă bătea pe coloană, să mor mai repede. I-a zis «decât să o chinui mai bine o dai la o casă de copii». Am aflat că aș avea și două surori, dar nu mă mai interesează acest subiect”, declara Carmen Rădulescu.