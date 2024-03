Loredana Groza, gest neașteptat pentru Petra, tânăra nevăzătoare cu suflet de aur. Ce surpriză i-a făcut cântăreața: „Ea trăiește pentru a face lumea mai bună!”

Loredana Groza (53 de ani) a pregătit o surpriză frumoasă pentru Petra Pintelei, tânăra nevăzătoare cu suflet de aur. Cântăreața a ținut să facă un gest superb față de Petra, iar rândurile notate de blondină au emoționat până la lacrimi. Iată mai jos detaliile!

Loredana Groza a avut dorința de a-i face o surpriză de proporții Petrei Pintelei, o tânără nevăzătoare care a înduioșat întregul internet. Cântăreața în vârstă de 53 de ani și-a dorit să o întâlnească în viața reală și să poarte un dialog cu ea. Zis și făcut! Artista a organizat o întâlnire surpriză, în oraș. Nu au fost singure, ci însoțite de frații Graur, Iosif și Beniamin.

Loredana Groza a dorit să îi facă Petrei Pintelei o surpriză de proporții. Așa că artista s-a întâlnit cu tânăra, iar mesajul pe care l-a transmis este cu totul emoționant. Artista a mărturisit că a cunoscut-o pe Petra Pintelei pe rețelele de socializare. A impresionat-o povestea de viață a tinerie și și-a dorit să o întâlnească. Așa că a aranjat un „date surpriză”, așa cum a precizat cântăreața. Spune despre tânără că este un „suflet pur” și o „rază de lumină” printre oameni.

Petra vede viața așa cum mulți dintre noi nu reușesc să o vadă! De cele mai multe ori simțurile pot fi o limitare în a percepe realitatea așa cum e și ne pot împiedica să experimentăm viață cu adevărat! Când trăiești dincolo de prejudecăți, de validări, de like-uri și dislike-uri, sufletul e liber, viața are un scop! Asta este Petra! Un suflet pur! Ea trăiește pentru a face lumea mai bună! E o rază de lumina, o inspirație! Mulțumesc Petra, you Rock baby!”, a scris Loredana Groza, pe rețele de socializare.

„Am descoperit-o pe Petra pe rețelele de socializare. Povestea acestei tinere care s-a născut nevăzătoare m-a impresionat profund! Am vrut să o întâlnesc, așa că am aranjat un date surpriză! Reacția Petrei când mi-a auzit vocea a fost de milioane! Ne-am conectat din prima clipă ca și cum ne știam deja.

Petra Pintelei este o tânără care s-a născut nevăzătoare. Chiar dacă nu are acest simț, reușește să fie o persoană independentă și să facă o multitudine de activități. De altfel, nu s-a lăsat niciodată descurajată și și-a urmat visurile și pasiunile.

„De mică m-au fascinat sunetele. Eu sunt nevăzătoare din naștere. Simțul auditiv a preluat foarte mult din ce văzul trebuia să-mi ofere. Și atunci sunetele diferite, mai ales cele ale limbilor străine și muzica, au fost lumea mea de imaginație, de joacă, de împlinirea dorințelor. Și am făcut cursuri de limbi străine. Mama mea a văzut că am acest potențial de a învăța și m-a expus limbilor străine. Am învățat să mă exprim mai ușor pentru că le-am învățat de copil”, a mărturisit Petra Pintelei, în podcastul Graurii.