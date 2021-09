Loredana Groza, prima reacție după ce s-a aflat că are COVID: ”Și corpul mai cedează câteodată”

Loredana Groza și-a îngrijorat fanii după ce a postat pe conturile de socializare în cursul zilei de duminică, o imagine cu ea din ambulanță, spunând că se simte în siguranță după ce a ajuns pe mâinile medicilor.

Potrivit Ciao.ro, artista se află internată la Spitalul Matei Balș, după ce ar fi fost diagnosticată cu noul coronavirus. Cum lesne se vedea și din fotografia publicată de ea, Loredana se simte rău, însă acum starea ei este stabilă.

În urmă cu puțin timp, artista a postat pe contul său de Instagram un mesaj, alături de o fotografie cu ea.

”Dragii mei, va multumesc pentru mesaje si grija! Perioada aceasta a fost una plina de concerte, evenimente, inregistrari, filmari, fapt care ma bucura, insa si corpul mai cedeaza cateodata si iti atrage atentia ca are nevoie de o pauza. Din fericire, sunt mult mai bine acum! Be safe! All my love to y’all!❤️~Loredana”, a fost mesajul postat de artistă.