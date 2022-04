Lorena Vișan: “Nu este responsabilitatea mea să educ copiii!” Are aproape un milion pe Tik Tok și spune lucrurilor pe nume

Când ai aproape 400.000 de urmăritori pe Instagram și aproximativ un milion pe Tik Tok, simți fără dar și poate resposabilitatea și măsura cuvintelor pe care trebuie să le atribui discursului tău. Este și cazul Lorenei Vișan, de profesie actriță și influencer. Aceasta a vorbit în exclusivitate pentru CANCAN.RO despre ceea ce implică meseria creatorilor de conținut, al căror discurs este asimilat de către comunități mari de oameni.

Odată cu promovarea curentului ce potențează ideea că tinerii sunt dependenți de gagdet-urile mobile, precum și de faptul că publicul tânăr copiază ideile și comportamentele influencerilor, Lorena Vișan spune lucrurilor pe nume, chiar dacă nu se dezice în totalitate de “educarea” celor care o urmăresc.

“Nu sunt educator, nu sunt nici părinte!”

Lorena Vișan a devenit cunoscută atât datorită conținutului difuzat pe rețelele sociale, cât și datorită relației cu Lino Golden, cariera acestuia se afla abia la începuturi. Influencerița a declarat despre idila adolescentină încheiată după trei ani, că a maturizat-o emotional, motivând-o să răzbată în industria showbizului. Tot legat de motivație, dar mai ales de educarea tinerilor care au nevoie de modele, Lorena Vișan vorbește si acum:

“Eu cred că lucrurile sunt împărțite, pentru că nu este responsabilitatea mea să educ copiii, adică pe toți copiii, că până la urmă nu sunt educator, nu sunt nici părinte. Totodată, fiindcă și eu am fost mică și am crescut cumva cu tehnologia, tind să cred că este de datoria părintelui. Cred că părintele trebuie să își supravegheze copilul, chiar dacă are foarte multe de făcut, pentru că și părinții mei au avut o grămadă de lucruri de făcut. Dar totodată își făceau timp și pentru mine. Pe de altă parte, și tu, odată ce ești conștient că vei ajunge viral, trebuie să ai puțină grijă ce transmiți publicului!”, ne-a declarat în exclusivitate Tik Tokerița.

NU RATA: TRAPPERUL CU PANAMERA I-A PROVOCAT SUCCESUL … INVOLUNTAR! LORENA VIȘAN: “DACĂ NU ERA SUFERINȚA AIA…”

Lorena Vișan a suferit de bulying în liceu

Chiar dacă a absolvit liceul “Dinu Lipatti”, secția actorie, Lorena Vișan nu a întâlnit tocmai comunitatea la care s-ar fi așteptat. În pofida credinței că elevii unui astfel de colegiu se bazează pe aceleași veleități, precum și pe un suport mutual, influencerița infirmă aceste concepții, afirmând că uneori se simțea chiar judecată pentru pornirile sale de a posta și a se exprima public: “Hate-ul din online nu mi-a dat deloc în cap, cred că mai mult bullying-ul de la școală. În liceu, pentru că nu exista termenul de influencer sau >, eu când postam, pentru că îmi plăcea să postez și postam natural, oamenii mă judecau. Au fost tot felul de comentarii răutăcioase și nu știam cum să fac față, dar ulterior fata asta a putut!”, a mai adăugat Lorena Vișan.

CITEȘTE ȘI: FOSTA IUBITĂ A LUI LINO GOLDEN, LIBERĂ DE „CONTRACT”. LORENA VIȘAN S-A DESPĂRȚIT DE IUBIT

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Sursa Foto: Instagram @lorevsn