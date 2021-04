Lovitura dată de avocatul Bogdan Cimbru! A câștigat daune de 3.000.000 de lei pentru decesul jurnalistei Oana Bălulescu! CNAIR e bună de plată

Avocatul Bogdan Cimbru a reușit să obțină daune record pentru lipsa unui parapet de pe DN1 care a condus la moartea unei persoane! Este o soluție fără precedent la Tribunalul Bucuresti. CNAIR a fost obligată la plata unor daune totale de 3 milioane lei pentru decesul jurnalistei Oana Bălulescu, în urma accidentului de pe DN1.

La 5 ani de la tragicul deces al jurnalistei Oana Gabriela Bălulescu de pe DN1, Tribunalul București a obligat Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) la plata a 3 milioane de lei cu titlu de daune morale către soțul acesteia, Cristian Bălulescu, fiica, Sara Bălulescu, și mama ziaristei, Ioana Dicu, antrenând astfel răspunderea delictuală în sarcina CNAIR pentru lipsa parapetelui de pe DN 1, care ar fi putut împiedica producerea accidentului. Cazul este revoltător, cu atât mai mult cu cât s-a reținut că acest accident s-a produs din cauza neglijenței și a nepăsării celor responsabili de viața românilor, în spetă CNAIR, care a transformat obligațiile în chestiuni opționale, în ciuda solicitărilor și a accidentelor produse în lanț pe acel segment de drum, scrie luju.ro.

În urmă cu 5 ani, în 12 mai 2016, pe DN1, în zona Otopeni, a avut loc accidentul rutier soldat cu decesul jurnalistei Oana Gabriela Bălulescu, după ce o mașina care circula în sens opus a încercat să schimbe sensul de mers, în viteză, aterizând în final pe mașina Oanei, în care se mai afla și fiica minoră a acesteia, Sara Bălulescu. Încă de atunci s-a stabilit că accidentul ar fi putut fi evitat dacă pe DN1, astfel cum erau prevăzuți, ar fi fost montați și parapetii între cele două sensuri de mers, responsabilitate care aparținea CNAIR. Această obligație era prevazută în OUG 55/2016 unde se reținea în sarcina Companiei de a intretine si exploata sectorul de drum pe care s-a produs accidentul rutier. Totodata, scopul CNAIR era chiar de a lua toate masurile necesare si legale pentru asigurarea unui trafic in conditii de siguranta pe sectoarele de drum pe care le are in administrare.

Si le-a luat, dar mai tarziu, adica dupa accidentul din 2016, cand au decis sa monteze parapetele de separare a celor doua sensuri. De la acel moment nu a mai avut loc niciun accident soldat cu decesul unor oameni in zona.

Regretabil este iarasi faptul ca anterior producerii tragediei, CNAIR a incercat, dar a renuntat rapid la intentia de montare a parapetilor in zona, desi fusesera bombardati cu solicitari in acest sens.

Tribunalul Bucuresti a facut CNAIR bun de plata pentru neglijenta

In acest context, Solutia Tribunalul Bucuresti din 21 aprilie 2021 vine nu doar sa indrepte, ci sa si recunoasca proasta administrare de catre CNAIR a unui sector de drum, care daca ar fi fost corect intretinut ar fi putut evita tragediile in lant produse ani la randul, si implicit pe cea a Oanei.

Trebuie precizat ca initial, in 2018, Tribunalul Bucuresti a constatat in dosarul penal nr 10181/299/2018/a1 faptul ca CNAIR nu poate avea calitatea de parte responsabila civilmente in cadrul dosarului penal, iar eventualele actiuni delictuale imputabile acestei institutii pot fi transate doar printr-un litigiu civil separat, astfel incat familia Oanei Balulescu, respectiv sotul acesteia, fiica si mama, au decis sa se indrepte impotriva CNAIR solicitand obligarea Companiei la plata a 3 milioane de lei (cate un milion pentru fiecare parte) ca urmare a decesului fostei jurnaliste.

La baza acestei cereri s-a aflat si un Raport de expertiza criminalistica efectuat de INEC pe parcursul urmarii penale din dosarul nr 10181/299/2018, in care s-a retinut ca anterior accidentului, CNAIR a organizat doua proceduri de achizitie a parapetelui, care au fost insa anulate, pentru ca, in anul 2016, la 5 zile dupa accidentul Oanei, sa fie demarate actiunile pentru instalarea de parapete tip New Jersey.

Raportul si actele existente in dosarul penal aratau practic ca reprezentatii CNAIR prin neglijenta manifestata fata de achizitia parapetelui, precum si fata de cererile privind montarea acestuia, si-au asumat riscut producerii unor accidente in acea zona, intarzierea montarii acestuia generand pierderi de vieti omenesti.

In fata acestei nedreptati, avocatul Bogdan Cimbru din Baroul Bucuresti care s-a angajat in fata familiei Oanei Gabriela Balulescu ca va face dreptate a reusit la Tribunalul Bucuresti, in dosarul civil nr. 10415/3/2019 admiterea cererii formulate de chemare in judecata si tragere la raspundere a CNAIR pentru decesul fostei jurnaliste si obligarea Companiei la plata sumei de cate 1 000 000 lei pentru fiecare dintre reclamanti, respectiv sotul, fiica si mama acesteia.

Iată minuta pronuntata in 21 aprilie 2021 in dosarul nr. 10415/3/2019: „Admite cererea. Obliga parata la plata sumei de cate 1 000 000 LEI pentru fiecare dintre reclamanti. Obliga parata la plata catre reclamantul Balulescu Cristian a sumei de 1500 Lei onorariu expert si suma de 4000 lei onorariu avocat, cu titlu de cheltuieli de judecata. Admite cererea formulata de dnul expert Beldimanescu Ion Dorinel, si majoreaza onorariul acestuia cu suma de 3500 LEI. Obliga reclamantii la plata diferentei de onorariu, catre dnul expert. Cu drept de apel in termen de 30 de zile de la comunicare. Pronuntata prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei instantei.

Document: Hotarare 21.04.2021″

Expertiza care demonstreaza utilitatea parapetelui de pe DN1

Solutia Tribunalului Bucuresti s-a bazat inclusiv pe Raportul de expertiza tehnica judiciara intocmit in cauza nr. 10415/3/2019 de expertul Beldimanescu Ion Dorinel – care avea rolul de a stabili modalitatea in care existenta bordurii despartitoare dintre cele doua sensuri Baneasa-Otopeni/ Otopeni-Baneasa a influentat dinamica producerii accidentului din 12 mai 2016, precum si daca existenta unui parapet ar fi putut impiedica accidentul.

Raportul a relevat ca accidentul s-a produs in urmatoarele circumstante:

-autoturismul Ford Mondeo condus de Oana circula cu o viteza de 68 km/h, in timp ce vehicul Dacia Logan avea o viteza de 96km/h;

-in momentul efectuarii manevrei de intoarcere de catre conducatorul Dacia Logan, existenta bordurii despartitoare intre cele doua sensuri de circulatie a actionat ca o trambulina pentru Dacia Logan, proiectandu-l pe o traiectorie ascendenta, care a facut ca impactul cu autoturismul sa condus de Oana Gabriela Balulescu, care circula regulamentar pe celalalt sens de circulatie, sa se fi produs la nivel ridicat in zona parbrizului, anuland orice sistem de protectie pentru aceasta.

Astfel, s-a constatat ca prezenta unor parapeti de beton (de tip New Jersey cu inaltimea de 80 cm) ar fi facut ca impactul dintre cele doua autoturisme sa nu mai fi putut avea loc, ca urmare a imposibilitatii patrunderii autoturismului dacia Logan pe celalalt sens de circulatie.

Intr-adevar, CNAIR a achizitionat acest tip de parapeti, dar mult prea tarziu pentru Oana Gabriela Balulescu.