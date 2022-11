Lovitură de proporții pentru iubitul Elenei Udrea. Adrian Alexandrov a ajuns pe mâna magistraților

Partenerul de viață al Elenei Udrea are probleme cu legea. Pe data de 25 octombrie, Adrian Alexandrov a fost dat în judecată de către o firmă din Bistrița pentru că nu și-a plătit datoriile. Vinerea trecută, magistrații i-au dat ultimatum iubitul fostului Ministru.

Elena Udrea trăiește o poveste de dragoste cu Adrian Alexandrov, un afacerist de 35 de ani, cu 13 ani mai tânăr decât fostul Ministru. Cei doi au și o fetiță de patru ani împreună, pe nume Eva Maria, care a rămas în grija iubitului cât timp mama sa este în spatele gratiilor.

Pe parcursul relației lor, Elena Udrea și Adrian au întâmpinat multe greutăți, mai ales în această perioadă, când fostul Ministru este la închisoare. Se pare că problemele nu par să se oprească nicidecum aici pentru că și afaceristul a început să aibă probleme cu legea.

(CITEȘTE ȘI: Elena Udrea a primit vestea teribilă! Rămâne în închisoare)

Alexandru Alexandrov, dat în judecată. Cu ce l-au amenințat magistrații pe iubitul Elenei Udrea

Alexandru are un procent important dintr-un proiect costisitor în imobiliare din Cluj-Napoca, respectiv 50% din acțiuni. Pe data de 25 octombrie a acestui an, partenerul de viață al Elenei Udrea a fost dat în judecată de către o firmă din Bistrița pentru că nu le-ar fi plătit o datorie. Pe data de 4 noiembrie, magistrații au luat o decizie. Iubitul fostului Ministru are un termen de 15 zile să plătească datoria. În caz contrar, societatea la care este acționar va fi pusă sub sechestru judiciar.

„Creditorul îi va comunica debitorului, prin intermediul executorului judecătoresc sau prin scrisoare recomandată, cu conţinut declarat şi confirmare de primire, o somaţie, prin care îi va pune în vedere să plătească suma datorată în termen de 15 zile de la primirea acesteia”, se arată în articol, potrivit Fanatik.

(CITEȘTE ȘI: Elena Udrea a răbufnit! Ce mesaj a transmis fostul ministru din închisoare)