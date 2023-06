Lovitură devastatoare pentru Cătălin Scărlătescu, la Chefi la cuţite: „Mi-e ciudă pe mine”

În ediția de miercuri seara, spiritele s-au încins în cadrul emisiunii culinare Chefi la Cuțite. Concurenții au avut de parcurs încă o probă grea, ce le-a dat bătăi de cap. Cătălin Scărlătescu și-a ieșit din minți când a văzut că unul dintre elevii săi a fost eliminat.

Noul sezon Chefi la Cuțite de la Antena 1 a început în forță. Fiecare concurent este determinat și pregătit să lupte pentru a ajunge în finală. Miza este mare, însă, unul singur va fi desemnat câștigător.

În ediția 30, din sezonul 11 Chefi la cuțite, difuzată pe 31 mai 2023, un alt concurent a fost eliminat. Jurații au dat de „pământ” cu preparatul lui, susținând că nu a fost gătit cum trebuie.

Cine e concurentul care a fost eliminat din ediția de miercuri seara Chefi la Cuțite

Iulia Istrate a fost eliminată din show-ul Chefi la cuțite. Concurenta a fost adusă de Florin Dumitrescu în echipa lui Cătălin Scărlătescu, însă din păcate, Iulia a rezistat doar două ediții. Norocul nu a fost de partea ei, iar jurații s-au arătat total nemulțumiți de preparatul pe care ea l-a prezentat. Sorin Bontea și Florin Dumitrescu au fost dezamăgiți de faptul că mâncarea nu a fost gătită cum trebuie. Astfel, Iulia a obținut cel mai mic punctaj în emisiunea de miercuri. Doar 5 puncte i-au acordat jurații, iar eliminarea a fost acceptată cu greu de către concurentă. Cu lacrimi în ochi, tânăra a mărturisit că este conștientă de greșelile pe care le-a făcut.

„Știam unde am greșit. (…) Am făcut alegerea greșită. Mi-e ciudă pe mine că am ales greșit, că din atâtea variante pe care le-am avut în cap, am ales-o tocmai pe aia care m-a dus în cap. (…) Atât de mult mi-am dorit să vin. (…) Echipa este dezamăgită, adică sunt supărați”, a spus Iulia Istrate, în cadrul ediției de miercuri seara.

CITEȘTE ȘI: De ce nu se suportă Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu: „Du-te, bă, de aici!”. Contre dure între cei doi chefi la Antena 1

Cum a reacționat Cătălin Scărlătescu după ce Iulia a părăsit competiția

Cătălin Scărlătescu s-a arătat profund dezamăgit de pierderea concurentei. Iulia făcea parte din echipa lui, iar imediat după ce a fost eliminată, chef-ul a menționat că dacă nu se pierdea cu firea și reușea să fie mai atentă, nu ea ar fi fost în postura de a pleca acasă.

„Dacă Iulia fierbea mămăliga bine și nu mai punea grișul, Florin pleca. Mi-e ciudă pe mine”, a spus Cătălin Scărlătescu, la Chefi la cuțite.

VEZI ȘI: Noaptea în care Sorin Bontea le-a dat lovitura decisivă colegilor de la „Chefi la cuțite”. Cum și-a întărit echipa datorită unei amulete