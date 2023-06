De ce nu se suportă Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu: „Du-te, bă, de aici!”. Contre dure între cei doi chefi la Antena 1

Miercuri, 31 mai, ediția cu numărul 30 a emisiunii culinare Chefi la Cuțite a dus în prim plan noi surprize de proporții. Marcați de tensiunea evenimentelor, Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu au avut un schimb dur de replici. Citește în continuare de la ce a pornit diferendul dintre cei doi chefi.

Show-ul culinar Chefi la Cuțite, de la Antena 1, se bucură de mare succes printre telespectatorii din țara noastră. În fiecare săptămână, echipele celor trei jurați se întrec în preparate, iar cele mai bune rămân în competiție. Ediția de miercuri seară a emisiunii a avut parte de câteva noi evenimente surprinzătoare.

Moment tensionat între Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu

Miercuri seară, Cătălin Scărlătescu a primit o nouă lovitură grea. Iulia Istrate, din echipa neagră, a avut cel mai mic punctaj și a fost eliminată din competiție. Preparatul ei a obținut doar 5 puncte. Vădit emoționată, concurenta nu și-a putut stăpâni lacrimile în momentul în care a fost eliminată.

„Știu că nu mi-a ieșit. Am greșit. Am făcut alegerea greșită. Mi-e ciudă pe mine de îmi vine să mă iau de cap! Am ales varianta care m-a dus în cap. M-am sucit pe ultima sută”, a spus Iulia Istrate.

Un moment cheie al ediției de aseară a show-ului culinar de la Antena 1 l-a reprezentat schimbul dur de replici dintre Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu. Mai exact, în timpul primei probe, Cătălin Scărlătescu i-a cerut colegului său de emisiune să părăsească zona în care gătea unul dintre concurenții echipei negre. Dumitrescu i-a replicat imediat, explicând că nu-l încurcă cu nimic pe George Popescu (concurentul din echipa adversă), însă chef Scărlătescu a vociferat vehement. Florin Dumitrescu a plecat, în cele din urmă, de lângă concurentul colegului său, dar, Geordupă încheierea probei i-a reproșat acestuia atitudinea sa.

„Du-te, bă, de aici! Ești un mare răsfățat. Nu-i făceam nimic, nu-l încurcam cu nimic”, a fost replica lui Florin Dumitrescu.

La proba individuală, George Popescu a impresionat pe toată lumea. În ciuda faptului că a făcut o nouă rețetă, el a primit din partea juraților 15 puncte. Totodată, Constantin Onuț a reușit o figură extrem de plăcută, el obținând tot 15 puncte pentru preparatul său. Mai mult, chef Cătălin Scărlătescu a dezvăluit că-l are în vizor, pe viitor.

