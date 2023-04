Jurații au rămas uimiți! Cine e Ciprian Enea, concurentul de la Chefi la Cuțite cu 13 pașapoarte. Cu ce se ocupă, de fapt

Jurații de la Chef la Cuțite au rămas uimiți, în momentul în care l-au întâlnit pe Ciprian Enea. Concurentul, în vârstă de 48 de ani, deține 13 pașapoarte. A reușit să atingă și un record, prin prisma activității pe care o desfășoară! Iată mai jos, în articol, cu ce se ocupă concurentul din show-ul culinar de la Antena 1.

Ciprian Enea a reușit să îi uimească pe cei trei jurați de la Chefi la Cuțite. Concurentul, în vârstă de 48 de ani, le-a preparat o rețetă delicioasă, și anume somon la cuptor cu gutui caramelizate, ciuperci și dulceață de ardei iute. În cadrul show-ului culinar de la Antena 1, Ciprian Enea a mărturisit că este consultant în turism.

În cea de-a 11-a ediție a sezonului 11, concurentul a dezvăluit faptul că a atins un record fabulos! Mai cu seamă, este primul român care a reușit să viziteze toate țările lumii. Activează în domeniul turismului de 20 de ani.

„De 20 de ani asta fac, îi ajut pe români să găsească cele mai interesante destinații la cele mai bune prețuri. Am văzut peste 220 de țări și teritorii până acum. Sunt primul român care a vizitat toate țările lumii. Sunt și primul român care a văzut cele 7 minuni ale lumii, primul român care a făcut un tur al celor 7 cele mai mari insule ale lumii”, a mărturisit concurentul.

Vezi și PREMIERĂ LA CHEFI LA CUȚITE, SEZONUL 11! FLORIN DUMITRESCU A CERUT UN AUTOGRAF UNUI CONCURENT. CINE ESTE TÂNĂRUL CARE LE-A GĂTIT CELOR 3 JURAȚI

Ciprian Enea, concurentul de la Chefi la Cuțite, deține 13 pașapoarte

Ciprian Enea a mai mărturisit faptul că de 25 de ani călătorește în jurul lumii. În ultimii 15 ani, a pus mai mult accent pe această latură. În plus, i-a uimit pe cei trei jurați, atunci când le-a dezvăluit că s-a delectat cu anumite preparate culinare mai puțin întâlnite pe mesele oamenilor. De pildă, a mâncat coadă de crocodil, tocăniță de omizi și inimă de focă. În plus, deține 13 pașapoarte.

„De 25 de ani călătoresc, de 15 ani o fac mai intens. (…) Am mâncat cu multă plăcere carne din coadă de crocodil preparată în mai multe feluri, am mâncat o tocăniță de omizi și inimă de focă crudă. Am 13 pașapoarte, pline de vize toate”, a mai povestit concurentul de la Chefi la Cuțite.

Vezi și SURPRIZĂ LA CHEFI LA CUȚITE! SEBASTIAN DASCĂLU, FOSTUL CONCURENT DE LA INSULA IUBIRII, ȘI-A FĂCUT APARIȚIA ÎN PLATOU: ”AM FOST ÎN DEPRESIE”

Sursă foto: capturi video Antena 1 – Chefi la Cuțite