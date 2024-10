Lovitură grea pentru o anumită categorie de pensionari! Nicolae Ciucă, anunț de ultimă oră

Anunț important pentru o anumită categorie de pensionari. Parlamentarii PSD nu doresc să mai susțină proiectul inițiat de Nicolae Ciucă, președintele PNL, proiect care modifică Legea nr.223/2015, prin care anumiți seniori vor avea pensiile recalculate și indexate. Iată despre ce este vorba!

Este vorba despre proiectul de lege privind pensiile militarilor, proiect inițiat de liderul PNL, Nicolae Ciucă și care a fost depus deja de câteva săptămâni în circuitul legislativ. Președintele PNL a aflat de curând că liderii PSD nu mai susținut proiectul privind pensiile militare. NU RATA:Pensiile care ar putea fi recalculate. Proiectul se dezbate în Parlament

Proiectul PNL depus în Parlament vizează modificarea Legii nr.223/2015 privind pensiile militare de stat. Propunere legislativă are ca scop echitatea între pensionarii militari cu același grad și cei care au ieșit la pensie în momente diferite. Din prevederile proiectului sunt excluși foști militari care acum ocupă funcțiile de senatori, deputați sau miniștri, pe toată durata ocupării funcțiilor respective. Iată ce prevede proiectul inițiat de președintele PNL Nicolae Ciucă.

„ Art. 59¹- (1) Cuantumul pensiilor militare de stat se actualizeaza ori de cate ori se majoreaza solda de grad/salariul gradului profesional și/sau solda de functie/salariul de funcție al militarilor, polițiștilor și functionarilor publici cu statut special, in procentajele stabilite la art. 29, 30 și 108 și in functie de vechimea valorificata prin ultima decizie de pensie, astfel:

a) potrivit gradului militar/profesional avut la data trecerii in rezerva/incetarii raporturilor de serviciu și a mediei soldelor de functie/salariilor de functie indeplinite in lunile consecutive de activitate care fac parte din baza de calcul folosita pentru stabilirea pensiei militare de stat, conform legii, la cererea persoanelor ale caror drepturi de pensie au fost deschise inainte de intrarea in vigoare a prezentei legi;

b) in funcție de gradul militar/profesional deținut la data trecerii in rezerva/incetarii raporturilor de serviciu și media soldelor de functie/salariilor de functie deținute in lunile consecutive de activitate care fac parte din baza de calcul folosita pentru stabilirea pensiei militare de stat, conform legii, pentru drepturile de pensie deschise in baza prezentei legi.

Art. 59² – in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Casa de pensii sectoriala reactualizeaza toate pensiile aflate in plata in conformitate cu dispozitiile prevazute la art. 59¹.”

Art 59³ – Prevederile art. 59¹ nu se aplica pensionarilor militari care exercită funcția de membru al Guvernului, secretar de stat, subsecretar de stat sau functii asimilate acestora, cat și celor care au calitatea de parlamentar, pe perioada exercitării acestor funcții”, se arată în proiect.