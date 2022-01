Lovitură pentru Gina Pistol! Cine va prezenta, de fapt, ”Chefi fără Limite” la Antena 1

Anul trecut, Gina Pistol și Smiley au devenit părinți pentru prima oară, lucru ce i-a bucurat pe cei doi. Apoi, după ce micuța Josephine a venit pe lume, vedeta de la Antena 1 a fost întrebată, de nenumărate ori, când se va întoarce pe platourile de filmare. Chiar dacă a revenit printre camerele de filmat, nu ea va fi cea care va prezenta show-ul ”Chefi fără Limite”.

În perioada în care a născut și a stat acasă alături de micuța Josephine, Gina Pistol s-a dedicat vieții de familie. Pentru moment, cariera a trecut pe plan secund, tocmai pentru a fi alături de fiica ei și a artistului Smiley. În tot acest timp, cea care a prezentat atât ”Chefi la Cuțite”, cât și ”Asia Express” a fost chiar Irina Fodor.

În luna noiembrie a anului trecut, Gina Pistol posta pe rețelele de socializare imagini de pe platourile de filmare, anunțându-i pe urmăritori, astfel, că s-a întors în lumina reflectoarelor, mai cu seamă la filmările pentru ”Chefi la Cuțite” de la Antena 1.

Citește și CE SPUNE GINA PISTOL DESPRE CEA DE-A DOUA SARCINĂ: ”CRED CĂ ÎI FORȚĂM PUȚIN MÂNA LUI DUMNEZEU CU AL DOILEA COPIL”

Cine va prezenta, de fapt, ”Chefi fără Limite” la Antena 1

Ediția de cooking show ”Chefi fără Limite” de la Antena 1 va rula pe micile ecrane începând cu primăvara anului 2022. Ediția a fost filmată în Grecia și expune universul gastronomic al insulelor din jur, printre care Corfu, Creta, Chios și Naxos.

Gina Pistol nu va prezenta această ediție, deoarece, în perioada în care au avut loc filmările, aceasta se afla acasă, alături de fiica ei. Irina Fodor va apărea pe mici ecrane, alături de alți doi co-prezentatori, și anume Chef Iosif Ștefănescu și Marius Tudosiei.

”Mă bucur că am participat la producția unui show de o asemenea anvergură. Am avut deosebita onoare de a lucra alături de cei trei chefi, arbitrând competiția acerbă dintre ei, alături de jurați din Grecia. Am savurat modul șiret de competiție a lui Sorin, efervescența și strategiile lui Cătălin, dar și ambiția și bagajul vast de cunoștințe ale lui Florin. Ei sunt cei care au transformat destinația de vacanță denumită Grecia într-o arenă de luptă – începută că o joacă și continuată că un război. Strategiile din timpul competiției l-au ajutat pe unul din ei să câștige primul titlu Chefi fără limite. Nu pot să vă spun decât că nume lui se termină cu ”in”!”, a declarat chef Iosif Ștefănescu, co-prezentatorul show-ului .

Sursă foto: Captură video Youtube