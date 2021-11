Gina Pistol se întoarce la Antena 1! Primele imagini de pe platourile de filmare. În ce show va apărea vedeta

După o perioadă de pauză în care s-a ocupat exclusiv de micuța Josephine, a venit momentul ca Gina Pistol să se reîntoarcă la Antena1. Aceasta a publicat pe rețelele de socializare câteva imagini direct de pe platourile de filmare și le-a dezvăluit internauților proiectul la care lucrează.

Înainte cu ceva timp de a naște, Gina Pistol a renunțat la toate proiectele în care era implicată și a luat o pauză pentru a se ocupa de fetița sa. În locul acesteia, atât la „Chefi la cuțite”, cât și la„Asia Express” a venit Irina Fodor. Acum, după mai multe luni de pauză se pare că Gina Pistol este pregătită să își reintre în drepturi.

Partenera lui Smiley a postat pe rețelele de socializare câteva imagini direct de pe platourile de filmare de la Antena 1. Se pare că filmările pentru un nou sezon „Chef la cuțite” au început, iar Gina Pistol va face, din nou, echipă cu jurații.

Gina Pistol, concurent Asia Exprss?!

Vreme de trei sezoane Gina Pistol i-a însoțit pe concurenții din „Asia Express”, în calitate de prezentatoare a show-ului. Însă, puțină lume știe că vedeta chiar și-a dorit să facă parte din competiție, din postura de concurent.

„Hai să vă spun povestea acestui proiect. Eu când am auzit de Asia Express, am auzit ca potențial concurent, atunci filmam Chefi la cuțite. Eu știam formate din străinătate, chiar am vrut să particip, dar mă frământa o întrebare: Cu cine fac eu echipă?

Este foarte important partenerul de joc, pentru că trebuie să fie un om care să te completeze și să te calmeze. Nu voiam o prințesă, iar dacă stau după una care stă să se aranjeze dimineața… Eu sunt foarte punctuală, pun foarte multă pasiune în tot ceea ce fac, inclusiv atunci când mă cert.

Am dat câteva probe ca prezentatoare tv. Eram atât de relaxată atunci când am dat proba, am fost cum sunt eu așa. Acum uitându-mă, mulțumesc lui Dumnezeu că sunt prezentatoare”, a mărturisit Gina Pistol.

