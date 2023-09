Lucian a rezervat o cazare cu vedere la mare într-un hotel 4* din Bulgaria. Ce cameră a primit, de fapt, și la ce era vederea

Bulgaria este una dintre destinațiile de vacanță preferate de foarte mulți români. Stațiunile de pe litoralul bulgăresc sunt luate cu asalt în fiecare an de turiștii din țara noastră. Este și cazul unui bărbat care a ales să-și petreacă vacanța în stațiunea Albena, într-un hotel de 4 stele. Prin intermediul rețelelor de socializare, el a oferit mai multe detalii despre condițiile de cazare din acest hotel, de care a fost total dezamăgit.

Și în acest an, foarte mulți români au ales să-și petreacă vacanța de vară pe litoralul bulgăresc. În ciuda faptului că serviciile oferite de hotelurile din țara vecină sunt renumite pentru calitatea lor, există și cazuri în care turiștii sunt total nemulțumiți.

Dezamăgirea unui turist român care și-a petrecut vacanța într-un hotel de 4* din Albena

Un bărbat din România, pe nume Lucian, care a ales să-și petreacă vacanța în stațiunea Albena, a postat pe un grup public de pe Facebook întreaga sa experiență de pe litoralul bulgăresc. El s-a cazat la hotelul Gergana, încadrat la categoria 4 stele. În ciuda faptului că citise inițial recenzii nu prea bune despre acest hotel, românul a decis să se cazeze totuși aici. Dezamăgirile au început încă de când a primit camera, care se presupunea că ar trebui să aibă vedere la mare. Nu mică i-a fost mirarea când a intrat în cameră și a văzut că aceasta avea, de fapt, vedere spre un râu și o pădure. După o primă noapte în care a fost nevoit să se lupte efectiv cu țânțarii, care invadaseră camera, bărbatul a cerut să-i fie schimbată cu o alta. În cele din urmă, a fost mutat în altă cameră, care avea vedere parțială spre mare, însă problemele au continuat. Aparatul de aer condiționat era nefuncțional, țânțarii omniprezenți, plus alte detalii care i-au stricat sejurul. În plus, nici la capitolul mâncare hotelul nu stătea deloc bine, aceasta fiind de calitate îndoielnică. În concluzie, Lucian nu i-ar da mai mult de 2 stele acestui hotel și îi sfătuiește pe toți cei care vor să meargă în vacanță la Albena să evite această unitate de cazare.

„Bună ziua!

Dacă vreți să nu risipiți banii pe un hotel de 2 stele crezând că are 4 stele, citiți cu răbdare cele câteva rânduri așternute mai jos!

După ce am citit mai multe recenzii pozitive despre Hotelul Gergana, în care scria că nu e pentru pretențioși, m-am întrebat, cât de rău poate fi ?

Am ajuns la hotel la ora 14, am primit brățările și SURPRIZĂ, camera!

Am plătit pentru sea side view și am primit o cameră la parter, mică, întunecoasă, plină de țânțari cu vedere la un râu și o pădure (Rezervație naturală).

Prima zi din cele 6 rezervate ne-am petrecut-o făcând dezinsecție manuală ucigând vreo 40 de țânțari, fără exagerare!

Apoi, pentru că era mare nădușeală, am pornit AC-ul din care ieșea un miros îngrozitor (filtre îmbâcsite, probabil).

După multe mail-uri către Travos și insistențe la recepție, am fost mutați a 2-a zi la etajul 6 și, în sfârșit am primit cameră cu vedere parțială la mare!

Am ucis și acolo vreo 20 de țânțari, nu știu de unde tot apăreau că doar aveam plasă la ușa balconului!

Cu AC-ul am avut aceeași problemă și nu l-am putut folosi aproape deloc!

Am stat cu ușa balconului deschisă!

Era gălăgie zi și noapte de la unitățile ac exterioare și mașinile de spălat ale hotelului.

Sub lenjeria patului am găsit o peliculă de cauciuc, lucru care ne-a făcut să transpirăm foarte tare noaptea și până la urmă să și răcim!

Baia era mică, cu scurgere doar la duș, apa care sărea de la duș ajungea la mocheta din cameră!

Prosoapele se schimbau zilnic, chiar se și aspira dacă era liberă camera!

Lifturile mici, fără AC și cu o funcționare anevoioasă, chiar ciudată!

Piscina acceptabilă, cu mici frunzulițe de la copacii de pe margine!

Plaja e cu nisip fin, curățică, marea e clară, curată și cu intrare lină!

Șezlongurile sunt gratis începând cu rândul 3!

La bar sucuri diluate la greu!

Am băut doar Sprite with syrup și a mers așa!

Între mese pizza, grill, gogoși și waffles !

Restaurantul are aspect de cantină, cu mâncare multă și ieftină, condimente ciudate, care uneori strică gustul mâncării, pe alocuri mai găsești ceva care să-ți placă, totuși!

Cea mai gustoasă mâncare în 4 zile a fost o tocăniță de pui, ceafă și piept de pui la grill și creveți cu lămâie !

Hotelul e de 2☆, iar Restaurantul de 3☆ reale!

Parcarea e departe de hotel, nepăzită, pe marginea unei păduri cu copaci uscați, de unde au căzut crengi și au avariat mașinile turiștilor și costă 20 Leva/zi!

Circulă din 10 în 10 minute o mașină electrică, gratis, care vă ajută la transportul bagajelor !

Din cauza condițiilor greu de suportat și a răcelii, am plecat mai devreme cu o zi!

Pentru a 5-a noapte Hotelul ne-a rambursat suma de 80€!

Am plătit 700€ 2a+2c-9 ani, 8 luni.

Aaaa era să uit.

În penultima seară era festivitate cu balonașe și tort pe care scria Happy Birthday Albena 54!

Dacă și Hotelul e tot de atunci apăi ferească Dumnezeu!

Noi nu mai mergem acolo!

Nu mă mai iau după părerile oamenilor pentru că, de exemplu, cineva scria că avea pizza, înghețată și sucuri 10-23 și i s-a părut wow!

Sper să vă ajute această recenzie să alegeți cu mai multă atenție locul de relaxare, după un an de muncă!

Dacă am omis ceva, mă puteți întreba!

Mulțumesc pentru atenție!”, a scris bărbatul pe Facebook.

