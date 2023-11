Lui Cătălin Bordea i s-a făcut rău când a văzut imaginile cu Livia şi Spike din CANCAN! De necrezut ce i-a zis fosta soţie: „Într-un an…”

Cătălin Bordea (38 de ani) a trecut prin momente foarte grele, după ce a aflat din CANCAN că soția lui a călcat strâmb cu cel mai bun prieten al său. În urmă cu câteva luni, noi am detonat bomba și am făcut publice fotografiile controversate cu Livia Eftimie și Spike.Comediantul nu a vrut nici atunci să creadă că partenera lui de viață l-a înșelat cu unul dintre amicii lui. A avut nevoie mult timp și de vizite la psiholog, să realizeze situația dificilă prin care era nevoit să treacă. Recent, și-a adus aminte de momentele grele de care s-a lovit, după ce am dezvăluit amantlâcul cu bruneta în rol principal.

Cătălin Bordea a avut parte de un șoc atunci când noi am publicat imaginile controversate cu Livia Eftimie (33 de ani) și Spike, în timp ce călcau strâmb. CANCAN.RO a scos la iveală faptul că fosta stewardesă a călcat strâmb în relația cu vedeta de televiziune. (VEZI AICI IMAGINILE)

Comediantul n-a vrut să creadă nici atunci când a văzut negru pe alb ce se întâmplă, căci nu a putut să conceapă cum soția lui l-a înșelat cu bunul său prieten. Bordea a recunoscut că i s-a făcut rău atunci când a văzut fotografiile cu cei doi și a avut nevoie de multe ședințe la psiholog pentru a reuși să treacă peste acest impas.

„Aia nu era soția mea, refuzam să cred așa ceva. Era o altă feneie, pe care eu nu o cunoșteam. Se transformase! Am făcut atac de panică când am aflat de divorț! Mă călcase tirul, dar mi-am dat seama că nu se moare din asta!”, a dezvăluit Cătălin Bordea, în emisiunea lui Dan Capatos.

Ce i-a spus Livia Eftimie lui Cătălin Bordea, după ce au divorțat

Cei doi au divorțat în luna iulie și și-au încheiat socotelile în mod amiabil. Nu au stat prea mult la discuții, însă Livia Eftimie i-ar fi spus doar câteva cuvinte, care, în opinia lui Bordea, nu și-ar fi avut rostul.

„La divorț nu ne-am evitat, dar nici nu am intrat în discuții prea mari. Mi-a zis ea mie: tu, într-un an, o să faci copil! Nu avea nici o legătură cu tot ce se întâmplase! Îmi doream copil, așa e. Dar copil, dacă nu e să fie nu e, nu era cazul să ne despărțim pentru asta! I-am și zis că nu sunt pregătit, dar că mă simt capabil să fac copil. Într-adevăr după ce am fost la America Express îl tot văzusem pe Cortea, cu copii, m-a impresionat așa. Dar acum mă gândesc că, dacă fac copil și mă mai lasă și copilul, pleacă pe la 5 ani așa cu alt tată, eu atunci mor acolo!”, a mărturisit Cătălin Bordea.

