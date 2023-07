Luncanii de Sus e noua atracție a României. Satul cu 9 suflete a căpătat o popularitate uriașă în ultimele luni, iar prețul caselor a crescut de 6 ori

Mulți dintre români nu mai apreciază viața din mediul rural, așa că numeroase sate din România au rămas fără locuitori. Este și cazul satului Luncanii de Sus, care mai găzduiește doar nouă suflete. Însă, soarele a răsărit, din nou, peste micuța așezare din Banat, care a devenit extrem de populară în ultimul timp.

La poalele Munţilor Poiana Ruscă, la puţin peste 100 de kilometri distanţă de Timişoara, se află Luncanii de Sus. Un sat care până nu de mult părea pustiu și uitat de lume. Doar cinci case, care adăposteau nouă suflete, mai erau locuite. Bătrânii satului s-au stins din viață, iar cei mai tineri au plecat la oraș, în căutarea unui trai mai bun.

„Doi moşi acolo, doi moşi acolo, o babă aici, eu cu moşul dincoace cu copilul şi un unul acolo. Cinci fumuri, atât, iarnă”, declara Tanti Aurora, localnică, potrivit observatornews.ro.

Satul părea pustiu, iar cele câteva suflete care îi mai cutreierau ulițele își aminteau cu regret de vremurile când casele erau locuite și viața se simțea în inima micuțului sat.

„Când mergeți așa prin sat și vedeți.. aici nu-i nimeni.. aici nu stă nimeni. Mi-i jale, va spun, pe cuvântul meu, mi-i foarte jale pentru că știu că 120 de numere de case au fost”, declara și Gelu, localnic.

Însă, situația pare că s-a schimbat. Acum, cei de la oraș visează la viața de la țară, iar Luncanii de Sus a început să prindă, din nou, culoare.

Prețul caselor a explodat în Luncanii de Sus

Deși pentru o bună perioadă micuțul sat de la poalele Munţilor Poiana Ruscă a fost uitat de lume, acum românii, dar și străinii se bat pentru a achiziționa o casă aici. Fapt ce se vede și în prețul locuințelor, care a explodat, ajungând de la 3.000 de euro, la 30.000 de euro.

Toate casele au fost scoase la vânzare în ultimii ani, iar multe dintre ele au fost deja cumpărate. Printre cei care și-au achiziționat o locuință în micuțul sat se numără inclusiv familii din Germania sau Austria, ce se gândesc să își construiască aici o casă de vacanță.

Și timișorenii, sătui de agitația orașului, și-au îndreptat atenția către satul de la poalele muntelui. Marius și Monica Mirea se numără printre cei care au descoperit magia de pe ulițele satului, așa că nu au ezitat și au cumpărat o casă.

El este inginer în construcţii, ea interpret de limbă germană și au simțit că au nevoie de o oază de liniște și au pornit în căutarea ei. Așa că s-au urcat în mașină și au descoperit Luncanii de Sus, satul în care au știut că vor să rămână imediat cum au văzut peisajul și au fost cuprinși de liniștea naturii.

„Căutam un loc în care să ne putem reface după viață tumultoasă a orașului și am luat-o în zona asta pur și simplu uitându-ne pe harta. Când am văzut ce e aici… am știut că aici vom rămâne”, au declarat Marius și Monica Mirea.

