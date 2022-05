Lupte spectaculoase la RXF STAR EDITION! Giani Kiriță, primul meci din cușca de MMA

RXF STAR EDITION a mai bifat o filă în istoria galelor de succes și a oferit publicului un show de-a dreptul memorabil. Luptele spectaculoase și atmosfera incendiară au fost ingredientele principale.

Ana Maria Pal, Denisa Despa, Kamara, Allin, Giani Kiriță și Iancu Sterp au fost cei care s-au bucurat de victorie în meciurile de top din cadrul galei RXF STARS EDITION.

În primul sau meci din cușca de MMA, fostul dinamovist Giani Kiriță a reușit o victorie de răsunet în co-main event-ul galei RXF STARS EDITION. Giani Kiriță (43 de ani) a reușit să-l trimită la podea cu o lovitură năucitoare pe adversarul său Andi Constantin (34 de ani) și astfel a înregistra prima victorie prin KO în lumea sporturilor de contact.

RXF STAR EDITION, o gală de succes

RXF împreună cu partenerul său Las Vegas România au adus un nou concept în lumea sporturilor de contact și totodată și-au propus să ofere publicului un show incendiar, inovativ și mult mai atractiv.

“Ne dorim să aducem publicului un nou concept. Un show incendiar și atmosferă pe măsură. Cu siguranță, și gala din acest an este declarată un adevărat succes și ne bucurăm de numărul mare de urmăritori pe care l-am avut. Ne dorim ca prin intermediul acestor evenimente să readucem în atenția publicului sporturile de contact. Le mulțumim tuturor care ne-au fost alături și suntem recunoscători publicului nostru, care de la an la an este tot mai numeros”, a spus Sebastian Vieru, reprezentantul RXF.

GALA RXF STARS EDITION a fost un eveniment susținut de Las Vegas.ro, transmis, în exclusivitate, în online, prin sistemul PPV, pe platforma RXF.RO.