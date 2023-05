O blondă savuroasă, cu păr lung și ondulat, una dintre marile artiste pe care le-a avut România, Vasilica Tastaman a fost deosebit de apreciată pentru filme precum „Veronica”, „Păcală” şi „Nea Mărin miliardar”. Și-a trăit viața tumultuos, fără să-i refuze deliciile. Actriţa a avut şi bogate episoade amoroase. Pe lângă cele două căsnicii, s-a bucurat de alte iubiri pătimașe, cariera sa precum și irezistibilele calități fizice, oferindu-i parteneri aproape la tot pasul.

Actriţă iubită şi înzestrată cu un talent nativ, dar fără studii, a fost ca o flacără vie în cinematografia românească. La fel de puternic a ars, însă, și pentru amorurile ei împătimite, nu puține la număr, conform clickpentrufemei.ro.

Radu Beligan: „O mare minune pe care am întâlnit-o în viața mea”

Faimosul Radu Beligan s-a arătat impresionat de talentul actriţei: „Aş spune, fără ezitare, că, dacă există un talent, el se cheamă Vasilica Tastaman. Nu avea nici un fel de studiu, dar ce studiu îi mai trebuia? Ea pe scenă trăia, nu spunea nimic altceva. Era o bijuterie. Eu n-am ce să vă povestesc despre Vasilica, ea însăşi este o poveste. O mare minune pe care am întâlnit-o în viaţa mea”, mărturisea într-un interviu mai vechi marele actor.

Vasilica Tastaman s-a născut la Brăila, pe 6 octombrie 1933. A fost un timp ucenică la o fabrică de textile. La 16 ani şi-a descoperit dragostea pentru dramaturgie, debutând pe scena teatrului din oraşul natal. Talentul ei nu a rămas neremarcat, astfel încât s-a bucurat de o evoluţie rapidă, în pofida lipsei studiilor de artă teatrală.

Vasilica Tastaman a ajuns să joace pe scenele teatrelor Giuleşti şi Bulandra, iar la 25 de ani debuta în film, într-o celebră piesă a lui Caragiale. Era în anul 1958.

Un noroc cât o carieră

Marea ei șansă se va numi ilustra Lucia Sturdza Bulandra, care o vede jucând pe Lipscani, în sala Rapsodia. „După un spectacol, ușa cabinei mele s-a dat la perete și am auzit un glas puternic: «Unde-i aia mică?» Era doamna Bulandra, care mi-a pus o mână pe umăr și mi-a spus: «Ești actrița mea», mărturisea într-un interviu. Și a plecat. Ulterior, Vasilica Tastaman începe să joace pe scena Teatrului Municipal, actualul „Bulandra”, iar din 1961, pe scena nou-înființatului Teatru de Comedie. În film, debutează în 1958, în „D-ale carnavalului”, cu rolul Didina Mazu. Joacă alături de nume uriașe ale actoriei românești, precum: Grigore Vasiliu Birlic, Alexandru Giugaru, Ion Lucian, Ștefan Ciubotărașu, Octavian Cotescu, Radu Beligan, Dem Rădulescu, Amza Pellea, Florin Piersic, în numeroase piese de teatru, dar și în filme precum: „Veronica”, „Eu, tu și Ovidiu”, seria „B.D.-Brigada Diverse”, „Păcală”, „Astă-seară dansăm în familie”, „Nea Mărin Miliardar” etc.

Cu toate acestea, Vasilica Tastaman nu avea unde locui în București. „Doamnă Bulandra, eu vreau să plec din Capitală pentru că m-am săturat să mă culc în fiecare seară cu alt bărbat ca să am unde să dorm!”. Lucia Sturdza Bulandra i-a cerut personal primarului o locuinţă pentru tânăra artistă. În scurt timp, actriţa se muta în locuinţa proprie.

Căsnicie cu repetiție

Vasilica Tastaman a fost căsătorită cu fotbalistul şi antrenorul Emerich Jenei. A dat naștere unui fiu, Călin. Apoi s-a măritat cu actorul Dan Tufaru, de care a divorţat. De Dan Tufaru, care era mai mic decât ea cu 11 ani, s-a îndrăgostit pe când acesta era încă soţul Andei Călugăreanu. Actorul Vladimir Găitan avea să vorbească despre povestea fulgerătoare de iubire dintre Vasilica Tastaman și Dan Tufaru. „Eram la Moscova cu ei. Acolo s-a produs un foc voltaic, acolo s-a îndrăgostit Dan de Vasilica. A fost dureros mai apoi, pentru că Dan era căsătorit cu Anda Călugăreanu”. Astfel, după un divorț de Emeric Jenei a urmat, inevitabil, altul. Cel al lui Dan Tufaru de Anda Călugăreanu.

Mariajul dintre cei doi a durat mai puțin de un deceniu și a fost unul destul de agitat, actrița trecându-și în palmares alte câteva aventuri intime. Se spune că ar fi fost iubita secretă a altui monstru sacru, Gheorghe Dinică.

Spre alte zări

În 1981 s-a stabilit în Suedia. „Am plecat la aproape 50 de ani din România. Muncisem mult, câştigam un salariu şi jumătate, aşa că am putut să-mi ajut toată familia; am cununat, am botezat. În lumea în care am ajuns am văzut ce înseamnă libertatea, demnitatea, informaţia. Am muncit în România 40 de ani şi am o pensie. Am muncit în Suedia 6 ani, care după ce treci de 50 de ani înseamnă dublu. Am jucat teatru şi acolo, la Teatrul din Malmö şi am condus un club al românilor”, povestea Vasilica Tastaman.

Ultima cădere a cortinei

Vasilica Tastaman s-a stins din viaţă la vărsta de 70 de ani, din cauza unei grave maladii hepatice. Se întorsese în România după 20 de ani pentru că îi era dor de scenă, de colegi, după cum a povestit fiul ei. Însă, destinul i-a pregătit alte planuri. A murit pe 30 martie 2003. În toamna acestui an, mai precis în octombrie, ar fi împlinit 90 de ani. A fost înmormântată în oraşul Oradea, acolo unde locuieşte fiul său. În Brăila natală, o stradă îi poartă numele.