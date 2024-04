Povești necunoscute publicului până acum au fost rostite de Daiana Anghel în emisiunea CANCAN EXCLUSIV! Populara influenceriță de beauty dezvăluie cum a ajuns în televiziune, dar mai ales ce a determinat-o să renunțe la aparițiile pe sticlă, până să accepte provocarea Power Couple. Soția lui Sorin Gonțea a făcut tranziția de la job-ul de prezentatoare de știri în Deva, către Antena 3, la rubrica de sport. Daiana Anghel reprezenta pe atunci una dintre cele mai pregnante figuri din spațiul media, însă pendularea între trusturi a fost una cu istorisiri fabuloase.

Culisele celor mai mari posturi de televiziune sunt divulgate de câștigătoarea de la Power Couple, într-un interviu de senzație. Cei ce doresc să urmărească emisiunea integrală, o pot face chiar AICI!

Daiana Anghel dezvăluie cum a făcut trecerea de la Antena 3 către trustul PRO. Capatos și Cristina Cioran i-au fost complici: „A fost proba vieții mele!”

CANCAN EXCLUSIV: După Antena 3, ai plecat către SPORT.RO…

Daiana Anghel: Am fost în prima echipă. Și cu Antena 3 am pornit de la început, și cu SPORT.RO, la fel. Acolo a fost o poveste foarte faină. Cristina Cioran și Capatos au fost cei care mi-au pavat drumul către trustul PRO. Eram la Antena 3 deja de ceva timp, eram nemulțumită de niște situații repetitive din redacție și eu cu Cristina și cu Capatos ne vedeam în fiecare dimineață. Pentru că ei aveau matinalul și terminau fix când aveam eu o pauză mai mare. Mâncam cu ei și abia ce se făcuse partea asta de cartier din Băneasa. Parțial mall-ul era deschis și după niște ani de ulei încins și mici, aveam altceva ce puteam să mâncăm în zonă. Eram la masă în mall, mă plângeam iarăși de ce mă plângeam eu. Cu un an înainte fusesem sunată de Pro TV, de la știri, am fost să dau probă, doar că în secunda doi s-a aflat în Antenă că am fost chemată la probă.

În secunda în care s-a aflat, s-au închis toate ușile. mă sunaseră pentru știri. Cristina zice «am aflat că se deschide un post nou, care este fix pe sport, îl sun acum pe Costi Mocanu». Eu trebuia, în momentul ăla, să dau o probă și pentru Antena 1, pentru sport. Doar că planurile directorului de la vremea respectivă erau puțin diferite și ca să se acopere a cerut probă. M-am folosit de treaba aia și am zis «caseta pe care o să o folosim ca probă pentru Antena 1 o s-o trimit și la Pro TV», pentru că Adrian Sârbu trebuia să aprobe orice nouă angajare, în special când era vorba de oamenii care apăreau pe sticlă. A fost o probă impecabilă, proba vieții mele, am făcut copia, am trimis proba în Pro TV. După care știu că am plecat la un meci al celor de la AS Roma și în aceeași zi am primit două telefoane, și că am fost selectată pentru Antena, și că am fost selectată pentru Pro TV.

CANCAN EXCLUSIV: Și a trebuit să alegi…

Daiana Anghel: Nici n-am stat pe gânduri.

CANCAN EXCLUSIV: Celor din Antenă ce le-ai spus?

Daiana Anghel: Că plec, semnasem cu Pro.

Probleme în PRO pentru cunoscuta prezentatoare: „Nu era ceva ce eu îmi doream pentru mine și pentru viitorul meu, această «bimbo» de la sport, disponibilă și cam tută!”

CANCAN EXCLUSIV: De ce ai stat doar un an la SPORT.RO?

Daiana Anghel: Cumva, îmi doream mai mult. Îi mai ziceam în redacție lui Costi că aș vrea să depășesc partea cu sportul. Nici în Pro TV nu am avut cea mai ușoară viață, acolo am dat de alte situații. Imaginea pe care încercau să mi-o creeze, nu cei din redacție, cât persoana responsabilă din departamentul de PR, nu era ceva ce eu îmi doream pentru mine și pentru viitorul meu, această „bimbo” de la sport care este super disponibilă și e cam tută ea, așa, este super accesibilă.

Nu era ceva ce îmi doream, nu am fost niciodată genul care să vrea să fie așa în atenția publicului și să-și facă așa imagine. Nu mă reprezintă, în primul rând, ca fire, ca fel de a fi, să mă duc să mă chiloțăresc prin ziare și pe la televizor. Nu mă mai simțeam confortabil, pentru mine televiziunea în momentul ăla nu mai era ce ar fi trebuit să fie. Am avut o ocazie foarte bună să mă retrag și nu am stat pe gânduri. Simt și când este cazul să marșez, simt și când este cazul să bat în retragere. Dacă stau să mă gândesc, în urmă, nu există nicio decizie la nivel profesional pe care să o regret și care să nu fi dus la ceva mai bun.

CANCAN EXCLUSIV: Ulterior, te-ai întors la Antena 1…

Daiana Anghel: Acolo m-au convins Buzdugan cu Morar. Dar indiferent de unde am plecat, n-am scuipat. Nu m-am comportat urât, poate aș fi avut motive să fac scandal, dar pe mine nu m-ar fi ajutat la absolut nimic.

Ruptura de televiziune a venit la Kanal D pentru Daiana Anghel: „Ar fi trebuit să-mi încalc niște principii!”

CANCAN EXCLUSIV: Dar scindarea dintre tine și televiziune cum s-a produs de tot?

Daiana Anghel: Când am plecat din Kanal D, am zis că nu mai vreau s-o fac. Ar fi trebuit să-mi încalc niște principii pe care nu le-aș încălca niciodată, pentru nimic în lume. Poate doar dacă ar trebui să depindă viața mea de asta sau ar fi vreun război.

CANCAN EXCLUSIV: Vorbim despre sexualizare?

Daiana Anghel: Asta este tot ce pot să-ți spun. Ar fi trebuit să-mi încalc niște principii pe care nu le-aș încălca pentru nimic în lume, din punct de vedere profesional. Nu aș face niște lucruri care pe mine nu mă reprezintă, doar pentru un post. Dacă sunt ținută pe un post, sunt ținută pentru că sunt cea mai bună și pentru că merit. La momentul respectiv eram cea mai bună și din acest punct de vedere n-am avut nicio îndoială, însă mai departe nu m-aș mai fi simțit confortabil. Iar pentru mine televiziunea, la acel moment, se confirma că nu mai este ceea ce era atunci când eu îmi doream din tot sufletul să fac carieră în acest domeniu. Nu mă mai regăseam și am zis că e cazul să ne despărțim prietenește!

