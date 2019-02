”Măcelarii esteticieni” și divele necioplite. Româncele, în topul celor mai operate femei din lume

Acum, că tot mai mulți măcelari esteticieni sunt demascați și arestați, divele riscă să rămână necioplite. Unele dintre ele, devenite asistente TV datorită abilităților diverse, au pierdut șirul operațiilor care le-au transfigurat. Bianca Drăgușanu este un caz fericit care ocupă și un loc fruntaș în topul internațional al femeilor operate, realizat de americani. Iar fanii nu se sfiesc s-o taxeze nici pe Mihaela Rădulescu. Subiectul a fost amplu dezbătut la CANCAN.RO, emisiune difuzată de România TV.

România a devenit în ultimii ani patria femeilor artificiale. Naturalețea a rămas pentru multe domnișoare doar în istorie, unele suferind schimbări drastice și chiar dramatice. Buze umflate cât gogoașa, sâni cât pepenii de Dăbuleni sau posterioare XXL, sunt doar câteva dintre dorințele lor îndeplinite de medici esteticieni mai mult sau mai puțin școliți. Operațiile acestora se văd și din America, acolo unde Bianca Drăgușanu a ajuns în topul modificatelor din întreaga lume, ocupând un generos loc doi. (CITEȘTE ȘI: BIANCA DRĂGUȘANU ARUNCĂ BOMBA LA ÎNCEPUT DE AN: “MĂ MĂRIT“)

„Bianca a decis să se transforme printr-o serie numeroasă de proceduri chirurgicale. În 2009 a pozat într-o revistă pentru adulţi şi este total altă persoană faţă de cum arăta înainte. În fotografia de dinaintea operaţiilor la nas şi la buze arată total diferit. Bărbia şi obrajii arată ca după intervenţii chirurgicale estetice. După presupusele proceduri de chirurgie plastică, Bianca arată acum ca o vulpiţă frumoasă”, este una dintre concluziile emisiunii.

Deşi militează pentru mâncăruri bio, nu pentru cele din plastic, Bianca nu poate spune NU substanţelor chimice menite să-i mărească anumite părţi ale corpului. Chiar şi după ce a născut şi-a întins faţa printr-un procedeu de lifting cu o incizie mică după ureche. Ori de câte ori era analizată de presă, Bianca își apăra operațiile chiar cu riscul de a exploda… de nervi.

”În primul rând, pe mine nu mă interesează părerea lumii. Atâta timp cât eu sunt fericită cu mine şi consider că am nevoie să fac lucrurile astea, le voi face toată viaţa mea. Toată viaţa mea o să-mi fac lucruri de care consider eu că am nevoie şi care mă fac fericită”, spunea Bianca Drăgușanu în urmă cu ceva timp.

Mihaela Rădulescu, numeroase intervenții

La 49 de ani, Mihaela Rădulescu a trecut prin numeroase intervenţii de ordin estetic, unele vizibile şi recunoscute, altele mai puţin sesizabile, despre care diva nu a dat prea multe detalii. Şi-a pus silicoane şi şi-a modificat forma nasului, intervenţii pe care le-a recunoscut cu greu, deşi erau vizibile, iar în ultimul timp a vrut să şteargă orice rid de pe chipul ei. (VEZI ȘI: MIHAELA RĂDULESCU, TREI LUNI FĂRĂ FELIX BAUMGARTNER: ”NU E CHIAR CAPĂTUL LUMII!”)

Nici Mihaelei Rădulescu nu-i pică bine atunci când admiratorii se agață de operațiile ei.

”Mi-am îndreptat, ce-i drept, în viața asta nasul. Nici eu nu sunt un om rău, dar mai sar la carotida cuiva dacă e cazul, măcar dau din gură fără să fac real ceva rău”, spunea Mihaela Rădulescu în urmă cu ceva timp.