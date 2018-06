Mădălin Ionescu, clipe de coșmar în Grecia. Aflat în vacanță, prezentatorul TV a fost prins de inundații. “Și-a băgat nenea Putin coada?”

Vremea din Grecia s-a înrăutăţit încă de marţi, fiind ploi abundente în mai multe părţi ale ţării. Serviciul Naţional de Meteorologie din Grecia (EMY) a emis miercuri un cod roşu de vreme extremă. Printre zonele inundate se numără şi localităţile Mandra, Attica, Larissa şi Kanalia, unde aproximativ 30 de case au fost luate de apă.

Mădălin Ionescu și familia se află, de câteva zile, în vacanță în Grecia. Prezentatorul TV a povestit, cu lux de amănunte, ce a pățit acolo și cum a reușit să fugă din calea inundațiilor.

“Apele au început să curgă pe sub mese. Lumea fugea dintr-o parte în alta. A fost un potop. Dacă ar fi ținut așa trei, patru zile, am fi fost izolați pentru mult timp. A fost ceva incredibil. Nu am mers prin intermediul unei societăți de turism. Am căutat o zonă ferită de intemperii. Am mers kilometri întregi pentru a găsi o zonă neafectată. Toată lumea este marcată de ce s-a întâmplat aici. Grecii nu se confruntă cu astfel de probleme. Toți sunt speriați. Am căutat să ne punem la adăpost. Vom reveni cu mașina din vacanță, trecem și prin Bulgaria, mașina rezistă. Am plecat în Grecia pentru o vacanţă de vis. Iată ce a ieşit … Prinşi de potop ! În acelaşi timp la Moscova erau 35 de grade ! Și-a băgat nenea Putin coada? „, a scris Madalin Ionescu.”, a spus Mădălin Ionescu.