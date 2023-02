Mădălina Crețan, cadou de Valentine’s Day chiar de la NOSFE! „Sufletele-pereche există” 

Mădălina Crețan a petrecut primul Valentine’s Day fără soțul său. Chiar dacă aceasta nu l-a avut alături pe cel pe care îl iubește, tot s-a bucurat de un cadou special de la el. Aceasta îi simte mult lipsa regretatului artist, însă cadoul primit a mai alinat-o.

Mădălina Crețan încearcă să meargă în viață mai departe, chiar dacă soțul său a decedat. Vrea să nu se cufunde în tristețe și să reușească să treacă peste tragedie, toate de dragul fetiței sale. Chiar dacă este greu, Mădălina încearcă să afișeze o atitudine pozitivă. Acum, aceasta a petrecut primul Valentine’s Day fără NOSFE, însă s-a bucurat de un cadou din partea acestuia.

Înainte să se stingă din viață, NOSFE lucra la o piesă specială pe care a scris-o pentru soția sa. Acum, Mădălina Crețan a decis să lanseze piesa în memoria artistului, iar acesta a fost cadoul de Valentine’s Day pentru ea. Melodia vorbește despre dragostea lor, iar Mădălina Crețan este cât se poate de încântată de faptul că și fanii lui NOSFE o vor auzi.

„Ne-am dorit doar să fim împreună să facem orice. Să mâncăm acasă, să ne uităm la un film, să ne privim, să ne îmbrățișăm, să ne facem să râdem și să ne motivăm pentru ziua respectivă. Astăzi, de Ziua Îndrăgostiților, voi munci și îmi voi face cadou lansarea piesei «Nemuritori», pe care soțul meu a scris-o pentru mine și a înregistrat-o cu gândul la noi. Dacă îmi doresc neapărat, o pot considera cadoul lui pentru mine pentru Ziua Îndrăgostiților.

Poate îmi voi cumpăra și un buchet de flori, dacă voi avea timp. Dar cred că cel mai mult îmi doresc ca piesa aceasta să ajungă la cât mai mulți oameni, oameni care iubesc și care își arată asta ori de câte ori simt să o facă. Și, mai mult, la oameni care din n motive aleg să țină sentimentele frumoase pentru ei, în speranța că povestea noastră împreună cu această piesă îi va motiva să creadă că sufletele-pereche există și că mai bine spui acum un «Te iubesc», decât un «îmi pare rău că nu am făcut-o», când e deja prea târziu”, a declarat Mădălina Crețan, potrivit click.ro.

Mădălina Crețan, mesaje paranormale de la NOSFE

Soția lui NOSFE trece prin momente grele, însă merge mai departe cu capul sus. Deși lucrurile nu sunt tocmai roz, Mădălina Crețan încearcă să nu se lase dărâmată de tragedia din viața sa. Rapper-ul s-a stins din viață, dar nu și-a părăsit familia. Soția acestuia spune că îl simte adesea în casă și primește semne de la el. Experiențele paranormale pe care le-a avut o alină și o facă să își amintească de artist.

„Relația dintre mine și NOSFE este mai specială acum. Nu prea aș vrea să dezvolt subiectul, că după aceea o să mă creadă lumea nebună și nu este așa. El nu mi s-a arătat până acum în vise, ci prin alt mod… de exemplu am simțit, într-o zi, cum îmi pune cineva o mână caldă pe umărul meu și am știut că este a lui, plus că vorbesc despre el în fiecare zi și simt că este în casă alături de mine. Nu am cum să trec peste așa ceva.

Nu vreau să mă plâng că îmi este greu, încerc să dau oamenilor doar pozitivitate, nu vreau să vorbesc despre necazurile mele. Acum sunt și cu studioul, vreau să duc mai departe ce a lăsat soțul meu, piesele sale, totul în memoria lui, pentru că a muncit foarte mult NOSFE pentru asta. Așa că pe 14 februarie, chiar de Ziua Îndrăgostiților, o să se lanseze melodia «Nemuritorii» unde este NOSFE și Liviu Teodorescu, în colaborare. Cred că o să se regăsească multe persoane în acea melodie, o să vedeți”, a declarat Mădălina Crețan.

