Mădălina Crețan, dezvăluiri dureroase despre noaptea în care a murit Nosfe: ”El a avut acest sentiment”

Mădălina Crețan, soția regretatului artist, Nosfe, a povestit cu lux de amănunte ce s-a întâmplat în seara care va rămâne întipărită în memoria ei pentru totdeauna, atunci când rapperul s-a stins din viață. Cu lacrimi în ochi, Mădălina a oferit un interviu plin de încărcătură emoțională. Toate detaliile, pe larg, în rândurile de mai jos.

Soția regretatului artist, Nosfe, a oferit un interviu emoționant, în care a făcut lumină în ceea ce privește moartea îndrăgitului rapper. Data de 16 octombrie avea să devină una dintre cele mai negre zile din viața Mădălinei, după ce a primit vestea că soțul ei s-a stins din viață. Moartea fulgerătoare a cunoscutului artist, a lăsat în urmă multă durere și multe semne de întrebare. Acum, văduva fondatorului trupei Șatra BENZ, a povestit cu lux de amănunte, ce s-a întâmplat în ultima seara a lui Nosfe.

Mădălina Crețan: „Simțea că are un nod în capul pieptului”

Se pare că artistului i s-a făcut rău chiar înainte de a susține concertul, și i-a spus soției sale că nu se simte bine, însă nu are motive de îngrijorare, pentru că avea impresia că e doar din cauza băuturilor acidulate care i-au făcut rău la stomac.

„Eu am fost cu el în seara aia. El îmi spunea doar că băuse foarte mult acid că simțea că are un nod în capul pieptului și că, dacă o să reușească să dea gazele respective afară, o să fie ok. În rest, el a avut acest sentiment din timpul concertului și am coborât cu el de pe scenă, iar eu atunci l-am supus unui interogatoriu, adică m-am speriat și m-am gândit că poate de la oboseală, de la emoții, poate să fie ceva mai grav decât crede el”, a mărturisit Mădălina Crețan, pentru Antena Stars, citat de spynews.ro.

În momentul în care a vrut să cheme ambulanța, aceasta a fost oprită de soțul ei, pe motiv că nu este nevoie de intervenția medicilor, pentru că era de părere că îi va trece acea stare de rău care îl cuprinsese.

„Eu am vrut să chem ambulanța, doar că el a fost extraordinat de stăpân pe el… nu știu, am înțeles între timp că sunt persoane care transpiră, amețesc, se albesc la față, dar el nu avea absolut nimic, adică era perfect conștient, stătea drept pe picioare. Îmi spunea încontinuu să stau liniștită că el e ok, trebuie doar să elimine aceste gaze”.

(CITEȘTE ȘI: Cadoul înduioșător primit de Mădălina Crețan chiar în ziua în care ar fi aniversat 9 ani de relație cu Nosfe. Aceasta susține că a trăit ”o zi care nu poate fi eclipsată de niciun cadou material”)

„Nu se văita neapărat de durere”

Semnele pe care le dădea Nosfea nu aveau să prevestească nenorocirea care avea să urmeze. Soția regretatului artist susține că Nosfe nu părea că se simte atât de rău, ci din contră, că avea nevoie de odihnă din cauza oboselii acumulate.

„L-am întrebat dacă vrea să mergem acasă și mi-a zis că da, că era multă gălăcie, cumva se strânseseră o parte din prietenii noștri în jurul lui. Ne-am urcat în mașină, a fost ok pe drum, am vorbit cu el, nu se văita neapărat de o durere. Am ajuns acasă, este o traumă acest moment pentru mine, îmi este foarte greu să vorbesc despre asta, ne-am schimbat, el în trening, eu în pijama, și mi-a spus că el vrea să meargă să mai stea puțin la laptop să se liniștească, pentru că de fiecare dată, după un astfel de concert, nu te poți pune în pat să te culci că rămâi cu adrenalină, cu agitație și el, de obicei, își făcea un ceai și se uita la un serial”.

Momentul în care Nosfe s-a dus să-și ia telefonul din mașină a fost ultimul în care Mădălina l-a mai văzut în viață pe soțul ei. Cu lacrimi în ochi și cu sufletul împietrit de durere, nu a mai putut continua firul poveștii.

„A crezut că și-a uitat telefonul în mașină, dar a descoperit ulterior că era în buzunarul de la geacă. Mi-a zis că se duce să-l ia și i-am zis că mă duc eu, că nu se simte neapărat ok și mi-a zis foarte coerent că se duce el, că e în trening și că eu sunt în pijama, să nu fiu nebună, că era frig afară. El s-a dus și nu a mai ajuns, a căzut în casă, lângă ușa de la intrare, în sufragerie, practic. Am auzit doar o bubuială foarte mare și de aici chiar nu pot…”, a spus aceasta, în încheiere, conform sursei menționate anterior.